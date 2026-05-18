Se encontró "tusi" y ropa falsificada: Operativo sorpresa en barrio Franklin deja varios detenidos

18 may. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial se llevó a cabo la tarde de este lunes en calle Placer, en el sector de Barrio Franklin, en la comuna de Santiago, donde las autoridades realizaron un control migratorio y lograron incautar mercadería falsificada y drogas.

El procedimiento involucró a más de 200 funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de Santiago y se concentró en los galpones y galerías comerciales ubicados entre las calles San Diego y San Francisco, una zona ampliamente conocida por la venta de productos falsificados y artículos de dudosa procedencia.

Incautan especies en operativo en Franklin

La intervención se realizó de manera sorpresiva, ya que vehículos municipales ingresaron a contramano por calle Placer para impedir que los comerciantes pudieran escapar del lugar.

Sin embargo, varios locales alcanzaron a bajar sus cortinas antes de ser fiscalizados, lo que las autoridades interpretaron como una señal de que en su interior había productos irregulares.

También se efectuó un control migratorio en el que cinco personas fueron identificadas con situación irregular dentro de los locales intervenidos, quienes serán derivadas a oficinas de la PDI para formalizar su denuncia por residencia irregular en el país.

En paralelo, dos personas fueron detenidas por infracciones a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual, delito asociado a la comercialización de productos falsificados. Entre los artículos incautados se contabilizaron prendas de vestir que imitaban reconocidas marcas en el mercado formal, como bolsos, mochilas y bicicletas que no contaban con documentación que acreditara su procedencia ni su declaración ante el SII.

Finalmente, luego de trabajos de búsqueda en techos de locales, específicamente barberías y cocinerías, se encontró droga, en particular, tusi, sustancia que se le conoce como cocaína rosada, pero que se forma por la mezcla de ketamina, MDMA y otros estupefacientes.

El operativo continúa en desarrollo por parte de las autoridades policiales y municipales, a la espera de confirmación del número de detenidos y el total de la incautación.

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