Regiones superan a Santiago: Estas son las ciudades más rentables para invertir en departamentos

18 may. 2026 - 15:54 hrs.

Durante años, comprar un departamento en Santiago fue una de las principales apuestas de quienes buscaban invertir en bienes raíces. Sin embargo, un nuevo estudio reveló que hoy varias ciudades regionales están ofreciendo mejores retornos para quienes compran propiedades con el objetivo de arrendarlas.

Un análisis comparativo realizado por AP Capital de Assetplan concluyó que actualmente son Antofagasta, Concepción y La Serena las ciudades que lideran la rentabilidad inmobiliaria, superando incluso a comunas tradicionalmente atractivas para la inversión en la Región Metropolitana, como Providencia, Ñuñoa o Santiago Centro.

El estudio consideró ventas efectivas realizadas durante el último año y más de 2.628 colocaciones de arriendo, analizando departamentos residenciales de un dormitorio y un baño (1D1B) y de dos dormitorios y dos baños (2D2B) en distintas zonas del país.

Por qué regiones están ganando terreno

Según el informe, una de las principales razones está en el menor costo de entrada. Varias ciudades fuera de Santiago permiten comprar propiedades por montos considerablemente más bajos, manteniendo valores de arriendo competitivos, lo que mejora el retorno final para quienes invierten.

La diferencia se observa, por ejemplo, en departamentos de 1 dormitorio y 1 baño. Mientras un inmueble de este tipo en Providencia tiene un valor promedio de UF5.490, en La Serena baja a UF2.648. En Concepción llega a UF2.761 y en Antofagasta alcanza UF3.128.

La brecha también se mantiene en departamentos de 2 dormitorios y 2 baños. En Providencia, el valor promedio bordea las UF8.921, mientras que en Concepción llega a UF3.614, en La Serena a UF3.891 y en Antofagasta a UF4.477.

Las ciudades con mayor rentabilidad para invertir

Desde Assetplan explicaron que “básicamente, el cap rate es el número que miran los inversionistas al comprar para renta”. Añadieron que “muestra qué porcentaje anual retorna una propiedad en relación con su valor de compra, considerando los ingresos por arriendo. Mientras más alto es este indicador, mayor suele ser el retorno esperado para el inversionista”.

En departamentos de un dormitorio y un baño, Antofagasta encabeza el listado con arriendos promedio de $554 mil mensuales y una rentabilidad de 4,5%. Le sigue La Serena, con rentas de $440 mil y un cap rate de 4,2%, mientras que Concepción alcanza arriendos promedio de $430 mil y un retorno de 4,0%.

La situación cambia en Santiago. En la capital, los retornos se mantienen bajo el 3%: Santiago Centro registra arriendos promedio de $337 mil y una rentabilidad de 2,8%; La Florida alcanza $353 mil y 2,9%; Ñuñoa promedia $408 mil, también con 2,9%; mientras que Providencia, pese a registrar rentas más altas de $656 mil, llega a un retorno de 3,0% debido a su mayor precio de entrada.

En propiedades de dos dormitorios y dos baños, Antofagasta vuelve a liderar con arriendos promedio de $828 mil mensuales y un cap rate de 4,7%. Concepción alcanza un retorno de 4,4% con rentas promedio de $620 mil, mientras que La Serena registra una rentabilidad de 3,9% con arriendos de $600 mil. Viña del Mar, en tanto, llega a un cap rate de 3,1%.

En ese contexto, desde AP Capital de Assetplan señalaron que “durante años gran parte de la inversión inmobiliaria estuvo concentrada en Santiago, pero hoy vemos que varias ciudades regionales están ofreciendo tickets de entrada más competitivos y mejores retornos para inversionistas que buscan renta residencial”.