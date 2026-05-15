Tendrá cinco pisos de altura: Así será el futuro mall que se instalará en Los Andes

15 may. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante proyecto inmobiliario comenzará a cambiar el rostro de una de las principales avenidas de la comuna de Los Andes. Se trata del futuro “Centro Comercial Los Andes”, recinto que se levantará en la intersección de avenida Argentina con calle Maipú y que contempla una inversión cercana a los US$25 millones.

La iniciativa es impulsada por Inmobiliaria Petrohué Limitada y busca potenciar la oferta comercial y de servicios en la capital provincial, incorporando nuevos espacios para tiendas, gastronomía, entretención y estacionamientos.

Así será el nuevo “Centro Comercial Los Andes”

Las primeras imágenes virtuales del proyecto fueron dadas a conocer por el alcalde Manuel Rivera durante su Cuenta Pública 2025, realizada en el Centro Español ante autoridades y representantes de la comunidad.

El futuro recinto contará con un edificio de ocho niveles: cinco pisos en superficie y tres subterráneos. Entre sus principales características destacan un patio de comidas, 33 locales comerciales, una sala de cine, oficinas privadas y más de 200 estacionamientos para vehículos y bicicletas.

Según se informó, el terreno posee una superficie de 3.731 metros cuadrados, mientras que la construcción total alcanzará casi 25 mil metros cuadrados, incluyendo áreas subterráneas.

Además, el proyecto contempla obras de urbanización completas, como redes de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas, junto con bodegas y espacios técnicos.

Obras ya comenzaron en avenida Argentina

Los primeros trabajos ya comenzaron hace algunas semanas con el cierre perimetral del terreno y movimientos de tierra en el lugar, sitio que durante años permaneció abandonado tras la demolición de antiguos locales comerciales del sector.

La construcción estará a cargo de Constructora Solari Limitada, mientras que el diseño arquitectónico fue desarrollado por Miguel Díaz Flores y el cálculo estructural por Christian Schnaidt.

De acuerdo a las estimaciones iniciales, las obras tendrían un plazo cercano a los 16 meses, por lo que la inauguración del nuevo centro comercial podría concretarse durante el segundo semestre de 2027.

Al presentar el proyecto, el alcalde Manuel Rivera valoró el impacto urbano que tendrá esta inversión privada en la ciudad: “Esa esquina requiere recuperarse. Será un proyecto que le dará vida a un punto que está abandonado, que va a embellecer, el interior es bien amigable, va a generar oportunidades laborales y vamos a tener ahí estacionamientos subterráneos”, señaló la autoridad comunal.

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