Bencinera anuncia descuentos en gasolina en comunas seleccionadas: Estas son las elegidas este viernes

15 may. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Copec anunció este viernes una nueva jornada de descuentos en combustibles para clientes de comunas seleccionadas del país.

A través de sus redes sociales, la compañía informó que se sumaron 16 nuevas comunas al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, la promoción estará disponible en todas las estaciones de servicio Copec ubicadas en comunas seleccionadas, además, el beneficio podrá utilizarse:

Con cualquier medio de pago

Sin necesidad de inscripción previa

Acumulable con otras promociones vigentes

¿Qué comunas tendrán descuento este viernes en Copec?

El Bosque

Puente Alto

Alto Vitacura

Peumo

Hualañé

Mariquina

Angol

Temuco

Castro

Copiapó

Illapel

Limache

Villa Alemana

Coronel

Concepción

Hualpén

Copec invita a compartir la información

La empresa también incentivó a sus seguidores a difundir el beneficio entre vecinos y conductores para que más personas puedan acceder a la rebaja en combustibles:

“¡No dejes que el dato se pierda! Compártelo con tu grupo de vecinos para que todos aprovechen este beneficio”, señalaron en la publicación.

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