Bencinera anuncia descuentos en gasolina en comunas seleccionadas: Estas son las elegidas este viernes
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Copec anunció este viernes una nueva jornada de descuentos en combustibles para clientes de comunas seleccionadas del país.
A través de sus redes sociales, la compañía informó que se sumaron 16 nuevas comunas al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
¿Cómo funciona el descuento?
Según explicó la empresa, la promoción estará disponible en todas las estaciones de servicio Copec ubicadas en comunas seleccionadas, además, el beneficio podrá utilizarse:
- Con cualquier medio de pago
- Sin necesidad de inscripción previa
- Acumulable con otras promociones vigentes
¿Qué comunas tendrán descuento este viernes en Copec?
- El Bosque
- Puente Alto
- Vitacura
- Peumo
- Hualañé
- Mariquina
- Angol
- Temuco
- Castro
- Copiapó
- Illapel
- Limache
- Villa Alemana
- Coronel
- Concepción
- Hualpén
Copec invita a compartir la información
La empresa también incentivó a sus seguidores a difundir el beneficio entre vecinos y conductores para que más personas puedan acceder a la rebaja en combustibles:
“¡No dejes que el dato se pierda! Compártelo con tu grupo de vecinos para que todos aprovechen este beneficio”, señalaron en la publicación.
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