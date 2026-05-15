Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Bencinera anuncia descuentos en gasolina en comunas seleccionadas: Estas son las elegidas este viernes

¿Qué pasó?

Copec anunció este viernes una nueva jornada de descuentos en combustibles para clientes de comunas seleccionadas del país.

A través de sus redes sociales, la compañía informó que se sumaron 16 nuevas comunas al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

Lo más visto de Nacional

¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, la promoción estará disponible en todas las estaciones de servicio Copec ubicadas en comunas seleccionadas, además, el beneficio podrá utilizarse:

  • Con cualquier medio de pago
  • Sin necesidad de inscripción previa
  • Acumulable con otras promociones vigentes
Ir a la siguiente nota

¿Qué comunas tendrán descuento este viernes en Copec?

  • El Bosque
  • Puente Alto
  • Vitacura 
  • Peumo 
  • Hualañé
  • Mariquina
  • Angol 
  • Temuco
  • Castro
  • Copiapó
  • Illapel 
  • Limache
  • Villa Alemana
  • Coronel 
  • Concepción
  • Hualpén

Copec invita a compartir la información

La empresa también incentivó a sus seguidores a difundir el beneficio entre vecinos y conductores para que más personas puedan acceder a la rebaja en combustibles:

“¡No dejes que el dato se pierda! Compártelo con tu grupo de vecinos para que todos aprovechen este beneficio”, señalaron en la publicación.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por COPEC (@copec_cl)

 Todo sobre Precio bencina

Leer más de

Notas relacionadas