Enrejar el Parque Forestal: La solicitud del alcalde Mario Desbordes tras robo de piezas en Fuente Alemana

15 may. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reiteró la solicitud para la instalación de una reja en el Parque Forestal luego del robo de piezas de bronce con sierras desde la Fuente Alemana. Desconocidos causaron graves daños en la garra del cóndor y otras partes de la escultura.

En ese sentido, llamó al nuevo subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a apoyar esta iniciativa para enrejar el parque, que además es foco de delitos en las noches por "jaurías" de asaltantes.

¿Qué dijerons las autoridades?

"Pedimos autorización para instalar una reja amplia y de estándar alto en términos estéticos, y la anterior subsecretaria junto al consejo, se negaron y hoy tenemos vandalizado ese monumento y el de los héroes de Iquique un poco más al poniente. Lamentablemente el consejo era un obstáculo en la protección, más que una ayuda", afirmó Desbordes.

En respuesta, el subsecretario De la Cerda dijo que están esperando el proyecto de cierre de la Municipalidad para evaluarlo a la brevedad. "Este es un caso muy complejo, que nos impulsa a trabajar conjuntamente con el municipio, a fin de resguardar los bienes culturales que se encuentran en el parque", expresó.

Por su parte, el gobernador metropolitano Claudio Orrego afirmó que este hecho "es una señal brutal de degradación e impunidad que Santiago no puede seguir tolerando".

Agregó que la vandalización de la Fuente Alemana "no es una travesura ni un hecho menor, es un ataque directo contra la ciudad y las personas que quieren vivir en barrios más dignos, limpios y seguros".

"Respaldamos la querella del Consejo de Monumentos Nacionales y esperamos que los responsables sean encontrados y sancionados con el máximo rigor. Quienes destruyen Santiago le hacen daño a todos", cerró.

El robo

Tras una visita técnica, profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) constataron daños atribuibles a terceros en la Fuente Alemana, consistentes en cortes en algunos elementos de bronce y sustracción de piezas.

ATON

Por ello, los consejeros acordaron denunciar ante el Ministerio Público y oficiar al Consejo de Defensa del Estado, solicitando la representación del CMN para que ejerza las acciones legales que correspondan.

El conjunto escultórico fue inaugurado el 13 de octubre de 1912, y corresponde a una obra del escultor alemán Gustav Eberlein donado por la comunidad alemana con motivo de la conmemoración del primer Centenario de la Independencia de Chile.

Compuesta por esculturas de bronce, una fuente, base, rocallas y elementos pétreos de distinta procedencia, además de brocales en hormigón y granito- fue sometida a una completa restauración en 2024, y entregada oficialmente en octubre de 2025.

Los daños que dejó el robo

Tras recibir la denuncia de daños, un equipo de la sección de Patrimonio Histórico, compuesto por expertas conservadoras restauradoras, constató los daños: cortes en las patas del cóndor de bronce que se ubica en la parte posterior del monumento.

Uno de los cortes se encontraba en la uña central de la garra derecha, la cual fue cortada completamente y sustraída. Así también, se identificaron cortes en la zona superior de la misma garra, tanto por el frente como por la parte posterior, sin llegar a completar la sección, con una profundidad de al menos 1 centímetro.

ATON

En cuanto a la escultura del dios Mercurio de bronce, ubicada en la popa de la embarcación, que porta en su mano un caduceo -vara con dos serpientes entrelazadas-cuyo remate superior constaba de un pomo que fue sustraído. Esta zona no presenta cortes, dado que dicho elemento se encontraba fijado mediante tornillo a la vara.

Además de la denuncia a la Fiscalía y al CDE, los consejeros acordaron oficiar a la Municipalidad de Santiago, informando lo sucedido y los resultados de la visita realizada a terreno, además de solicitar acciones urgentes de mantenimiento, resguardo, intervención y vigilancia para su protección.

Junto con ello, se propuso retomar las conversaciones en relación con los protocolos de mantenimiento y conservación preventiva de los monumentos públicos de la comuna.