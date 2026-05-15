Ministerio de Seguridad no se presenta a alegar extradición de peligroso surcoreano

15 may. 2026 - 13:18 hrs.

Hace algunos días la Corte de Apelaciones de Santiago, según pudo conocer Mega Investiga, acogió la solicitud de extradición activa realizada por la fiscal Carolina Suazo y ordenó gestionar la detención internacional del ciudadano surcoreano Kyung Koo Byun, acusado de liderar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría operado entre Chile y Corea del Sur desde fines de 2023.

Sin embargo, lo que llamó la atención ese día en el tribunal de alzada capitalino fue que en una audiencia considerada clave para el avance de esa causa, el Ministerio de Seguridad -que figura como querellante- no se presentó a alegar, pese a que el caso involucra delitos de crimen organizado transnacional, explotación sexual y al menos 20 víctimas chilenas, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.

En el fallo, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones detalló que Byun fue formalizado en ausencia el pasado 23 de marzo ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de asociación criminal y seis hechos consumados de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la resolución judicial, el imputado -conocido también como “Santiago Koo”- cumplía funciones de jefatura dentro de la organización criminal. La investigación sostiene que el imputado coordinaba desde Corea del Sur la captación de mujeres chilenas, principalmente en situación de vulnerabilidad económica, ofreciéndoles supuestos trabajos en karaokes asiáticos.

La Corte describió en detalle el modus operandi de la estructura criminal. Las víctimas eran reclutadas en Santiago y enviadas a distintas ciudades de Corea del Sur, entre ellas Seúl, Gyeongju, Ulsan, Jeju, Ansan y Pohang, donde terminaban siendo explotadas sexualmente.

“Las víctimas debieron realizar bailes eróticos, fueron abusadas sexualmente por los clientes y tuvieron que prestar servicios sexuales, con la finalidad de pagar la deuda que adquirieron por el viaje que realizaron”, consignó el tribunal.

El fallo agrega que las mujeres eran obligadas a aprender “historias ficticias” para justificar sus viajes como turistas frente a las autoridades migratorias coreanas. Además, el propio Byun habría decidido qué víctimas viajaban y en qué ciudades serían distribuidas. Para ello, exigía fotografías de las mujeres en ropa interior antes de aprobar su traslado.

De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora por el Ministerio Público, la organización “habría captado, trasladado, recibido y acogido con fines de explotación sexual al menos a 20 víctimas chilenas, obteniendo altas ganancias producto de ello”.

Notoria ausencia

Pese a la gravedad de los hechos y a que el Ministerio de Seguridad mantenía calidad de querellante en la causa, fuentes conocedoras del proceso confirmaron a Mega Investiga que ningún abogado de la repartición compareció a la audiencia de extradición ante la Corte de Santiago.

La ausencia se produjo en momentos en que el tribunal evaluaba precisamente la solicitud para activar la cooperación internacional con Corea del Sur y gestionar la captura del imputado, quien actualmente —según información de Interpol incorporada al expediente— se encontraría en la ciudad de Gyeongju-si, en la provincia de Gyeongsangbuk-do.

Esta inexplicable ausencia se une a otros episodios en que la División Jurídica de la cartera que dirige la ministra Trinidad Steinert ha estado en la mira. Hace una semana, la Corte de Valdivia cuestionó que hayan invocado la Ley de Seguridad del Estado (LSE) por la agresión de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en una actividad en la Universidad Austral. Un verdadero “raspacacho” judicial, ya que sólo el Ministerio del Interior puede invocar dicha normativa.

Teniendo en cuenta que este caso es relevante, ya que de trata de una banda de crimen organizado internacional, materias en que Seguridad obra como querellante, y que durante campaña el Presidente José Antonio Kast sostuvo que estos temas serían prioridad en su mandato, no pocos ven con preocupación el nivel de preparación de los abogados que trabajan en la repartición.

Mega Investiga consultó a Seguridad por esta situación, y sólo se remitieron a señalar que “la causa en la que somos parte y nos encontramos activamente tramitando se encuentra en caracter reservado, por lo que tratándose de una investigación compleja, no podemos entregar mayores antecedentes para no compreter el éxito de las diligencias pendientes”.

En el caso de este líder de la banda de trata de personas, pese a que el querellante no asistió, la Corte acogió íntegramente la petición del Ministerio Público y ordenó solicitar formalmente a las autoridades coreanas tanto la detención previa como la prisión preventiva de Byun para asegurar el proceso de extradición.