Subsidio DS1 para construir vivienda: Este es el ahorro mínimo que solicita

15 may. 2026 - 14:00 hrs.

Los subsidios habitacionales, y especialmente el DS1, permiten a la ciudadanía acceder a viviendas con ayuda del Estado. Sin embargo, para acceder a ellos es necesario contar con un monto de ahorro mínimo.

El programa gubernamental está orientado a las familias que no son propietarias y que tienen una capacidad de ahorro como para optar por este compromiso de adquirir una vivienda de hasta 140 m2.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la construcción se contempla en un sitio propio o densificación predial, es decir, edificar una casa en un terreno donde ya existe otra. Cabe destacar que cada proyecto habitacional debe tener, como mínimo, tres recintos, entre los que figuran un baño, estar-comedor-cocina y un dormitorio.

Este es el ahorro mínimo que solicita el subsidio DS1

Los montos otorgados por el subsidio y los montos de ahorro mínimo que se solicitan dependen del tramo en el que se encuentre el destinatario.

En el caso del tramo 2, se requiere un ahorro mínimo de 30 Unidades de Fomento (UF) y estar dentro del 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH) y hasta el 90% en el caso de adultos mayores (60 años).

Si se trata del tramo 3, el programa estipula un ahorro mínimo de 50 UF y se necesita estar inscrito en el Registro Social de Hogares.

Tanto el monto máximo de la vivienda como el valor final del subsidio dependerá también de la zona geográfica donde se espera aplicar el proyecto de construcción.

¿Cómo se hace el financiamiento de la vivienda?

Bajo este proyecto, el financiamiento de la vivienda se logra sumando el ahorro de la familia, con el subsidio habitacional otorgado por el Estado más los recursos propios o el crédito hipotecario solicitado, en caso de ser necesario para completar el requerimiento.

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