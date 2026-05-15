Seguro de Lagunas Previsionales: ¿Quiénes lo reciben?

15 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Seguro de Lagunas Previsionales es un apoyo estatal diseñado para proteger los ahorros de jubilación de los trabajadores. Su objetivo principal es evitar que existan meses sin cotizar cuando una persona pierde su empleo.

Gracias a las modificaciones de la Reforma de Pensiones, este beneficio automático ahora abarca a muchas más personas. De esta manera, el Estado busca asegurar que los trabajadores no vean mermados sus fondos al perder su fuente laboral.

¿Para quién es el Seguro de Lagunas Previsionales?

Según ChileAtiende, está destinado a cualquier trabajador o trabajadora dependiente (con contrato) que haya perdido su empleo y que se encuentre utilizando su Seguro de Cesantía.

Antes de la Reforma de Pensiones, era exclusivo para quienes dependían del Fondo de Cesantía Solidario. Sin embargo, ahora brinda protección a todas las personas afiliadas al Seguro.

Así, garantiza el pago previsional sin importar si el desempleo se financia con el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) o directamente con la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

¿Cómo se accede al Seguro de Lagunas Previsionales?

Una de las grandes ventajas de esta medida es que no requiere ningún trámite ni postulación adicional por parte del trabajador.

Cuando la persona empieza a cobrar los pagos por cesantía, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) transfiere automáticamente el porcentaje de cotización correspondiente a la cuenta individual de la AFP.

¿Cómo se financia el Seguro de Lagunas Previsionales?

Las cotizaciones transferidas a la AFP (incluyendo el aporte de cargo del empleador destinado al Seguro Social) son financiadas en su totalidad por el Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Para calcular cuánto dinero ingresará a la AFP, se toma como base el monto de la prestación mensual por cesantía que recibe la persona. De acuerdo al cronograma de aumento progresito de este porcentaje, corresponderá:

A partir de agosto de 2027: 10,25%

10,25% Para el año 2033: 14,5%

14,5% Para el año 2054 (tope máximo): 16%

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