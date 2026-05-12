Seguro de Cesantía: Este es el monto que recibes el primer mes

12 may. 2026 - 10:00 hrs.

Aunque quedarse sin empleo es una situación económica compleja para cualquier hogar, los trabajadores cuentan con una herramienta estatal diseñada para enfrentar esta caída abrupta de ingresos: el Seguro de Cesantía.

El beneficio, a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), permite a los empleados dependientes acceder a los ahorros acumulados en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC) para solventar sus gastos mientras se reinsertan al mercado laboral.

¿Cuánto paga el Seguro de Cesantía cada mes?

Según ChileAtiende, el monto que entrega este seguro consiste en giros mensuales decrecientes calculados en base al promedio de remuneraciones imponibles (salarios a los que se les aplican los descuentos de ley) de los últimos 10 meses:

Primer mes: recibe el 70% del promedio de remuneración imponible.

recibe el 70% del promedio de remuneración imponible. Segundo mes: 60%.

60%. Tercer mes: 45%.

45%. Cuarto mes: 40%.

40%. Quinto mes: 35%.

35%. Sexto mes o superior: 30%.

Estos giros se mantendrán habilitados mes a mes, siempre que el beneficiario esté cesante y mantenga saldo suficiente en su cuenta individual para financiarlos.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía?

Para poder hacer uso de estos fondos de emergencia, la ley establece que el trabajador debe cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar la cesantía: presentar un documento legal que respalde el término del vínculo laboral. Puede ser el finiquito, carta de renuncia o de despido, acta de comparendo de conciliación o un certificado de la Inspección del Trabajo.

presentar un documento legal que respalde el término del vínculo laboral. Puede ser el finiquito, carta de renuncia o de despido, acta de comparendo de conciliación o un certificado de la Inspección del Trabajo. Contar con un mínimo de cotizaciones: tener al menos 10 cotizaciones mensuales registradas si tenía contrato indefinido; o cinco cotizaciones si tenía contrato a plazo fijo, por obra o faena.

¿Cómo se solicita el Seguro de Cesantía?

El trámite para activar los pagos se puede realizar durante todo el año y de forma rápida, solo siguiendo estos pasos:

Ingresar a la Sucursal Virtual de la AFC (pulsa aquí) e iniciar sesión con el RUT y la Clave Única o clave de acceso AFC.

e iniciar sesión con el RUT y la Clave Única o clave de acceso AFC. Ir a la opción de cobro del seguro y subir al sistema una foto nítida o un documento en PDF del finiquito, o documento equivalente.

Revisar la simulación de los pagos, ingresar los datos bancarios (para recibir el depósito) y confirmar la solicitud.

Una vez que la AFC revise y apruebe la petición, el mismo sistema entregará un calendario con las fechas exactas en las que el dinero será transferido a la cuenta.

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