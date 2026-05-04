¿Estás sin trabajo? Así puedes cobrar tu seguro de cesantía

04 may. 2026 - 14:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es una herramienta a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que está diseñada para fomentar la estabilidad económica de los empleados que quedan sin trabajo de forma ocasional.

Para cobrar este monto, que corresponde a quienes han tenido contratos por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o son trabajadores de casa particular, es necesario cumplir con unos requisitos y seguir una serie de pasos.

Según explica ChileAtiende, los afiliados a la AFC tienen una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. En el caso de que un trabajador quede cesante tendrá derecho a retirar el dinero por medio de giros mensuales.

¿Cómo cobrar el Seguro de Cesantía?

Para cobrar el Seguro de Cesantía es necesario ingresar a la Sucursal Virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), bien sea con el RUN y la clave de acceso AFC, o con la ClaveÚnica.

Después de completar los datos, se requiere subir el finiquito o documento que acredite la cesantía y una foto de la cédula de identidad vigente del beneficiario, por ambos lados. Por medio de esta plataforma, también se puede revisar el estado de la solicitud, la fecha y la forma del pago.

También está la alternativa de dirigirse a una sucursal física de la AFC, con la cédula vigente y el documento de cesantía (finiquito u otros documentos).

Formato de pago de giros

En el caso de que se apruebe la solicitud de cobro del seguro, se realizan giros mensuales desde la cuenta individual hasta que su saldo lo permita. Para este fin, se estipulan los siguientes porcentajes de remuneración, considerando los últimos 10 meses:

Primer mes: 70%

Segundo mes: 60%

Tercer mes: 45%

Cuarto mes: 40%

Quinto mes: 35%

Sexto mes o superior: 30%

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