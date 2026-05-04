Pampita se separa de Martín Pepa: Mensaje filtrado revela el quiebre

04 may. 2026 - 17:18 hrs.

En medio de versiones que circulaban desde hace días sobre su vida personal, la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain volvió a ser tema en programas de espectáculos en Argentina, donde se seguía de cerca su relación con Martín Pepa.

Fue en ese contexto que se conoció un mensaje enviado por la propia comunicadora a su círculo cercano, el cual fue leído en un espacio radial por la panelista Yanina Latorre.

En el texto, Pampita comentaba el término de su relación: "Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas".

Antecedentes del quiebre

El mensaje que envío la modelo y expareja de Benjamín Vicuña, se dio luego de una serie de rumores que apuntaban a una crisis entre ambos, sin que hasta ese momento existiera una declaración directa por parte de la modelo o de su entonces pareja, Martín Pepa.

De acuerdo a lo expuesto en el mismo programa radial, desde el entorno de Pepa se sostuvo que habría sido él quien tomó la decisión de poner fin al vínculo, situación que, según se indicó, habría sorprendido a Pampita.

¿Cuál fue la razón del quiebre?

Entre los antecedentes que se dieron a conocer, surgieron menciones sobre presuntas diferencias en la forma de proyectar la vida cotidiana.

En ese sentido, la propia Pampita había comentado anteriormente: “Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos”.

A esto se sumaría la distancia geográfica entre ambos, ya que Martín Pepa reside en Nueva York, mientras que la modelo vive en Buenos Aires, lo que habría generado un desgaste en la relación durante el tiempo que estuvieron juntos.

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