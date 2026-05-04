Sernac busca compensación para familias que compraron leche infantil Alula Gold que presentaba riesgo de intoxicación

04 may. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) puso en marcha un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) contra la empresa Sanulac Nutrición Chile Spa para que compense a los consumidores que compraron fórmulas infantiles de la línea Alula Gold, debido a que algunos de los productos presentaron problemas en su elaboración, implicando un riesgo para la salud de los niños.

La alerta fue originada por la propia compañía, que en enero pasado, junto con el Ministerio de Salud (MINSAL), reportó la detección de un riesgo potencial de contaminación con la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus. Este tipo de contaminación puede provocar cuadros de intoxicación alimentaria, con síntomas como náuseas intensas, vómitos repetidos y dolores abdominales.

Dado que los posibles afectados eran lactantes, considerada población vulnerable, en su momento se ejecutaron los protocolos de retiro del mercado y de resguardo sanitario correspondientes.

¿Qué productos estaban involucrados?

Según información entregada por la propia empresa, la alerta abarca 164.836 unidades de cuatro productos, comercializados durante 2025 y 2026:

Alula Gold 1 (0 a 6 meses): 200g, 400g y 900g.

Alula Gold 2 (6 a 12 meses): 200g y 900g.

Alula Gold 3 (Niños de corta edad): 900g.

Alula Gold Comfort (0 a 12 meses): 200g y 900g.

¿Qué busca el Sernac?

A través del PVC —mecanismo que la empresa ya aceptó—, el Sernac pretende que Sanulac Nutrición formule una propuesta concreta de compensación para quienes adquirieron uno o más de estos productos.

Esta gestión se suma al ofrecimiento que la propia compañía ya realizó a los consumidores: el cambio del producto o la devolución íntegra del dinero pagado.

Por último, la institución pública recordó que todos los productos que se comercialicen deben cumplir con estándares de seguridad, y que las empresas están legalmente obligadas a adoptar las medidas necesarias para no poner en riesgo la salud de los consumidores.

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