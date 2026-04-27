Sernac emite alerta de seguridad por defecto en auto que puede causar accidentes: Revisa el modelo afectado y cómo reparar gratis

27 abr. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo de vehículo que circula por las calles del país, ya que puede presentar un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Debido a esta alerta, la entidad estatal ha instruido a quienes cuenten con este modelo de automóvil a que comprueben si su vehículo se encuentra afecto a la campaña de seguridad y que, de ser así, se pongan en contacto con algún servicio autorizado y ejecuten el procedimiento.

¿Qué autos son un riesgo para la seguridad según el Sernac?

Se trata de autos de la marca Jeep en su modelo Grand Cherokee, específicamente los que han sido comercializados durante los años 2022 y 2023.

Según explica el Sernac, esto se debe a "un defecto en el muelle helicoidal trasero", esto tiene que ver directamente con la suspensión trasera del auto, ya que puede fracturarse el muelle o puede generar corrosión del metal de la pieza.

En caso de fallas, la estabilidad del vehículo, el frenado y el control en las curvas podría verse mermado y, además, dañar otros componentes cercanos como el neumático o el amortiguador.

"La empresa ha informado que algunos vehículos Jeep Grand Cherokee pueden experimentar que el muelle helicoidal trasero se desplace de su posición y potencialmente se desprenda del vehículo durante la conducción, después de la finalización del recall 64A, en el cual se reemplazó un aislador y/o el resorte.", señaló el Sernac.

¿Cómo solucionar la falla del auto de manera gratuita?

Sernac anunció que la empresa se hará cargo de este defecto y "procederá a inspeccionar la correcta orientación de los muelles helicoidales traseros y la instalación de los aisladores; si hay fallas, reajustará la suspensión y reinstalará los componentes en la posición correcta siguiendo el procedimiento especificado".

La reparación puede tardar tres horas y los consumidores no deberán pagar por esta reparación, por lo que pueden realizarla de manera gratuita.

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