Multa por no pagar el TAG: ¿De cuánto es?

22 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Transitar por las autopistas urbanas e interurbanas concesionadas sin un dispositivo TAG habilitado es un descuido grave, ya que puede transformarse en un problema financiero severo para los automovilistas.

Cuando un conductor acumula deudas por no pagar este sistema o circular con el aparato inhabilitado, se expone a sanciones. Estas infracciones no solo implican la cobranza del peaje adeudado, sino que suman castigos legales que multiplican la cifra original.

¿Cuál es el valor de las multas por no pagar el TAG?

De acuerdo al portal Autofact, quienes transitan por los pórticos de telepeaje sin el dispositivo o con este inhabilitado por morosidad, se exponen a dos tipos de sanciones legales:

Multa por la Ley de Tránsito: circular sin un sistema de cobro habilitado es considerado una infracción grave, la cual se castiga con una multa de 1 UTM por cada día que el vehículo haya circulado por las autopistas en esta condición.

circular sin un sistema de cobro habilitado es considerado una infracción grave, la cual se castiga con una multa de por cada día que el vehículo haya circulado por las autopistas en esta condición. Multa por la Ley de Concesiones: el Juzgado de Policía Local puede aplicar una segunda sanción equivalente a cinco veces el monto adeudado a la autopista (pudiendo llegar a 15 veces en caso de reincidencia), con un máximo de 20 UTM.

A estas dos multas se le suma la deuda original con la autopista (tarifa de tránsito infractor), la cual sufre reajustes según el IPC, más los intereses máximos convencionales y los gastos de cobranza.

Es importante destacar que si las multas del Juzgado no se pagan, el vehículo será ingresado al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, lo que le impedirá al propietario obtener o renovar su Permiso de Circulación.

¿Cuál es el plazo para regularizar la deuda y evitar las multas?

Para evitar que los cobros escalen al Juzgado de Policía Local y se apliquen las multas mencionadas, los conductores tienen una ventana de tiempo específica para ponerse al día.

A través del portal Pasaste Sin TAG (pulsa aquí), puedes regularizar el pago de dichos tránsitos. Este pago debe realizarse entre el día 11 hasta el día 30 posterior a la fecha en que se cruzó por el pórtico sin el dispositivo.

Si el conductor supera este plazo de 30 días, pierde la opción de usar este método. Desde ese momento, comenzará a acumular las tarifas de infractor con cada autopista utilizada y tendrá que pagar las multas de 1 UTM en la municipalidad de su domicilio.

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