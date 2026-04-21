Sernac emite alerta en dos modelos de vehículos por defecto técnico: Implicaría un riesgo para la seguridad

21 abr. 2026 - 20:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una alerta de seguridad urgente para los propietarios de vehículos de las marcas Jeep y RAM, específicamente para los modelos Grand Cherokee y RAM 1500.

El aviso, informado por la empresa STELLANTIS CHILE S.A., afecta a unidades comercializadas en el Chile durante un periodo de siete años y advierte sobre un defecto técnico que podría comprometer la seguridad de los conductores y sus acompañantes.

¿En qué consiste el defecto?

El problema detectado se localiza en el módulo de control del motor (PCM). Según el informe técnico, existe la posibilidad de que el material magnético de la rueda fónica del cigüeñal se desprenda.

El cigüeñal es una pieza fundamental para el movimiento del motor, y su sensor de rotación depende de esta señal magnética para funcionar correctamente.

Si el material se desprende, el sensor pierde la señal, lo que provoca una pérdida de sincronización del motor. Esto puede derivar en fallas de funcionamiento, una parada inesperada del vehículo mientras está en movimiento o la imposibilidad absoluta de volver a arrancar el motor.

Modelos afectados y riesgos asociados

La campaña de seguridad, identificada con el código de empresa 66A, involucra a un total de 1.689 unidades que ya se encuentran en manos de consumidores chilenos. Los modelos específicos son:

Jeep Grand Cherokee (años 2013 a 2020)

RAM 1500 (años 2013 a 2020)

El riesgo principal es el aumento de la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. Una parada repentina del motor en plena autopista o en condiciones de tráfico denso deja al conductor sin tracción y, en algunos casos, con una asistencia de dirección o frenado reducida, lo que representa un peligro inminente tanto para los ocupantes del vehículo como para terceros.

Sin embargo, hasta la fecha de emisión de esta alerta, no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

Medidas y pasos a seguir para los propietarios

La empresa Stellantis ha informado que la solución definitiva consiste en la reprogramación del Módulo de Control del Motor (PCM). Este procedimiento es preventivo, tiene una duración estimada de una hora y, por ley, es completamente gratuito para el consumidor.

Si usted es dueño de uno de estos modelos, el SERNAC recomienda seguir estas instrucciones:

Verificar el VIN : Ingrese al sitio web del SERNAC o de las marcas respectivas para comprobar si el número de chasis (VIN) de su vehículo está en el listado de unidades afectas.

: Ingrese al sitio web del SERNAC o de las marcas respectivas para comprobar si el número de chasis (VIN) de su vehículo está en el listado de unidades afectas. Agendar una cita : En caso de estar afectado, comuníquese con un servicio técnico autorizado de Jeep o RAM para coordinar una visita.

: En caso de estar afectado, comuníquese con un servicio técnico autorizado de Jeep o RAM para coordinar una visita. Contacto directo: Puede llamar al Call Center de RAM (800 380 204) o de Jeep (800 380 216) para resolver dudas adicionales.

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