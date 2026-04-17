SERNAC emite alerta de seguridad por motocicleta vendida en Chile entre 2019 y 2025: ¿Cuál es el modelo que presenta fallas?

17 abr. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) informó una nueva alerta de seguridad relacionada con productos de la marca Honda en Chile, tras recibir antecedentes por parte de la empresa sobre una posible falla en algunos de sus modelos.

En esta ocasión, el organismo detalló que la alerta afecta a la motocicleta Honda CRF1100 Africa Twin, correspondiente a unidades comercializadas entre los años 2019 y 2025. La situación se suma a advertencias previas emitidas por el servicio respecto a vehículos de la misma marca en el país.

Según lo indicado, este tipo de notificaciones busca advertir a los consumidores sobre eventuales riesgos asociados al funcionamiento de los productos, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.

¿En qué consiste la falla?

La motocicleta CRF1100 Africa Twin forma parte de una de las líneas reconocidas de Honda dentro del segmento de motos de alta cilindrada.

En esta advertencia, la empresa de automóviles informa que ha encontrado una imperfección asociada a la pérdida de función de la bocina y/o el cambio de luces.

La falla puede ocurrir debido al aumento de resistencia en la unión de cables que, con el movimiento de la dirección y vibración, inhabilitan las funciones de ciertos botones.

El SERNAC ha sido enfático en que esta omisión puede elevar el riesgo de accidentes y lesiones. Pese a esto, hasta el momento, Honda Motor de Chile S.A. ha informado que no se han registrado siniestros ni personas lesionadas derivados de esta falla en el territorio nacional.



Revisa los detalles de la alerta aquí

Alertas por vehículos Honda

Esta nueva advertencia se da luego de que SERNAC emitiera una alerta previa por vehículos Honda, específicamente el modelo CR-V, en el que se detectó una irregularidad en el etiquetado del cinturón de seguridad en unidades comercializadas entre 2023 y 2025.

Como medida ante la presencia de un ejemplar que esté incluido en la alerta, la empresa ha dispuesto un proceso de inspección, evaluación y, de ser necesario, la sustitución completa de los elementos que presenten el error.

Este procedimiento es de carácter totalmente gratuito para el dueño del vehículo, tal como lo estipula la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, y se estima que el tiempo de reparación en el taller puede ser desde aproximadamente medio día.

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