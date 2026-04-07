Podría provocar quemaduras e incendios: SERNAC emite alerta por fallas en cargador de celulares

07 abr. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una alerta de seguridad para un cargador de celular que presenta fallas potencialmente peligrosas para los usuarios. Se trata del cargador USB marca MLAB, modelo 9272, comercializado en Chile entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.

Se estima que alrededor de 17 mil unidades se encuentran en manos de consumidores en el país. El producto fue fabricado en China y, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se registró un caso de accidente provocado por las fallas del cargador.

Pese a haber cumplido inicialmente con los requisitos de certificación para su venta, nuevas pruebas realizadas posteriormente por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), detectaron que las unidades incluidas en el lote con sello SEC N°488000, no cumplirían con algunas exigencias.

De acuerdo con la información entregada por la empresa y validada por las autoridades, el cargador presenta fallas en el cumplimiento de normas técnicas relacionadas con su seguridad. En particular, se identificaron incumplimientos en requisitos térmicos y de rotulado exigidos por la normativa internacional.

¿Cuál es la falla advertida por el SERNAC?

Entre algunas de las fallas técnicas que se detectaron se encuentran:

Sobrecalentamiento durante su uso.

Emisión de chispas.

Presencia de humo en algunos casos.

Estos defectos implican un riesgo significativo para los consumidores, ya que pueden provocar incendios o quemaduras. En este sentido, el principal peligro asociado al producto es su capacidad de inflamarse o generar fuego debido al exceso de temperatura.

Por esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible determinó la prohibición transitoria de su comercialización en el país y dejó de estar disponible en el stock de cadenas de distribución.

Cargador Mlab modelo 9272

¿Qué deben hacer los consumidores que adquirieron este producto?

El SERNAC entregó una serie de instrucciones para quienes hayan adquirido este producto. La principal recomendación es dejar de utilizar el cargador de forma inmediata para evitar cualquier riesgo.

Adicionalmente, las acciones a seguir son:

Suspender su uso inmediatamente.

Dirigirse al lugar donde se compró el producto.

Solicitar el reembolso del dinero o el cambio por otro producto seguro.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar la protección de los consumidores frente a productos defectuosos, basándose en el marco de la legislación vigente en el que los consumidores tienen derecho a exigir la garantía legal cuando un producto presenta fallas.

Respecto a la cifra de infortunios, la empresa comunicó que hasta la fecha se ha registrado solo un accidente relacionado con estas fallas. Aunque el número de casos es limitado, las características del defecto implican un riesgo potencial alto, lo que justifica la emisión de la alerta de seguridad y el retiro del producto del mercado.

Puntos de contacto con la empresa distribuidora

Para resolver dudas o gestionar la devolución o cambio del producto, los consumidores pueden comunicarse directamente con la empresa a través de los siguientes canales:

Teléfono (call center): +56 2 2499 4500

Correo electrónico: serviciotecnico@hj.cl

Sitio web: www.mlab.cl

Asimismo, el SERNAC mantiene disponible información adicional en su sitio web para orientar a los consumidores sobre este tipo de alertas y los pasos a seguir en casos similares. Revísalas ingresado al siguiente enlace.

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