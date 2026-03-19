Hay tres modelos afectados: Sernac emite alerta por falla en vehículos Citroën

19 mar. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Stellantis Chile, sede de uno de los mayores grupos de automóviles a nivel mundial, envió al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), una alerta de seguridad para sus vehículos marca Citroën. Según el informe, tres modelos de la firma presentan una importante falla.

Según datos disponibles en la página del SERNAC, son 158 las unidades que representan un riesgo para la seguridad de los propietarios y fueron comercializadas entre enero de 2025 y marzo de 2026.

La falla que están presentando los vehículos afectados tiene relación con un defecto de producción en el cuadro de instrumentos. Esta pantalla y la de la radio, muestran un cuadro negro de forma repentina que podría impedir la correcta operatividad de funciones como el indicador de límite de velocidad, asistencia de mantenimiento de carril o el sistema avanzado de frenos de emergencia.

La alerta se emitió como una medida preventiva, para velar por la seguridad de los consumidores. Hasta la fecha, en Chile no se han reportado accidentes producto de esta condición.

¿Cuáles son los modelos afectados?

Los modelos de la marca Citroën afectados por este defecto son:

Spacetourer

SERNAC

Jumpy

SERNAC

Berlingo

SERNAC

¿Qué hacer si tienes uno de estos vehículos?

Si tienes alguno de estos tres modelos de la marca Citroën, lo primero que debes hacer es identificar si el número de chasis de tu auto se encuentra en el siguiente listado publicado por el SERNAC. De ser así, debes contactar al asesor de Servicio Técnico más cercano a tu domicilio o acudir a la sucursal donde fue adquirido el vehículo.

Una vez recibido el diagnóstico, puede solicitar la reparación gratuita. Para mayor información o dudas respecto al procedimiento, comuníquese directamente con la empresa a través de sus puntos de contacto e información.

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