"Dios me quiso dar una oportunidad": Habla sobreviviente a explosión de gas en Renca

19 mar. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un mes ocurrió una de las tragedias más grandes en lo que va de año. Un camión de la empresa Gasco, se volcó en la autopista General Velásquez, lo que produjo una explosión de gran magnitud.

Cristóbal Ayarza (61) es uno de los ocho sobrevivientes. Ese día se encontraba muy cerca del lugar del siniestro, debido a que se desempeña como vendedor de una multinacional cuyas bodegas están ubicadas en ese sector.

Según dijo en entrevista con T13, al principio creyó que la nube blanca que veía era de humo, pero segundos más tarde confirmó que se trataba de gas. "Dios me quiso dar una oportunidad y la voy a aprovechar lo que me quede de aquí en adelante", reflexionó.

El accidente ocurrido en la comuna de Renca dejó un total de 15 víctimas fatales. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte sigue la investigación junto a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito de Carabineros, para concluir qué ocurrió.

ATON

Testimonio de un sobreviviente

En cuestión de segundos, una potente llama envolvió todo lo que pudo alcanzar: Autos, árboles, animales, el asfalto y a algunas personas que se encontraban alrededor. "Yo me cubrí la cara con el brazo por el calor que hacía, así salvé gran parte de mi cara, porque el brazo recibió todo el golpe", dijo Ayarza.

Asimismo, recordó que un compañero de trabajo lo ayudó a detener el avance de las quemaduras en su cuerpo, tras rociarlo con agua cuando pudo escapar de la zona de combustión. Cristóbal sufrió lesiones en algunas partes de su cara, y aunque logró recuperarse de ellas, tiene el 7% de su cuerpo afectado.

Sobre su estado de salud, el hombre de 61 años se encuentra fuera de riesgo vital. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, donde recibió un injerto de piel en su brazo derecho para reparar el daño. Ya fue dado de alta y continúa su recuperación desde su casa.

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