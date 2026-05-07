Comando Sur vs. Narcotráfico: ¿Cuántas narcolanchas ha neutralizado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico hasta hoy?

07 may. 2026 - 12:15 hrs.

Desde septiembre de 2025, las fuerzas militares de Estados Unidos a cargo del Comando Sur han ejecutado diversos ataques contra narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con el objetivo de detener a las organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico.

Estas acciones responden a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que permitió a su administración designar a cárteles como grupos terroristas extranjeros, las cuales el Pentágono justifica como operaciones ofensivas bajo leyes de legítima defensa y que el país sostiene un un conflicto armado no internacional.

¿Cuántas narcolanchas ha neutralizado Estados Unidos?

Hasta el día de hoy, las autoridades del Departamento de Defensa han confirmado la destrucción de 55 naves sospechosas mediante bombardeos aéreos. Estas acciones han ocasionado la muerte de al menos 172 personas, quienes se encontraban a bordo de pequeños botes rápidos o submarinos en altamar, de acuerdo a Military Times.

El secretario de Defensa Pete Hegseth indicó que los objetivos fallecidos tenían vinculación con bandas criminales específicas en distintos reportes. A su vez, las agencias de inteligencia señalaron a miembros de la organización venezolana Tren de Aragua (TdA) entre las múltiples víctimas, así como a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Foto: Departamento de Defensa de EE.UU.

Sin embargo, esta inusual táctica bélica generó un fuerte rechazo bipartidista dentro del Congreso: el representante demócrata Jim Himes las calificó como “asesinatos ilegales", mientras que el senador republicano Rand Paul exigió publicar las identidades de los fallecidos y pruebas contundentes que los relacionen con dichas bandas.

Además, las controvertidas operaciones provocaron rápidos movimientos internos: el almirante Alvin Holsey renunció al mando operativo tras expresar preocupaciones por la legalidad de los ataques frente a las costas venezolanas. En su reemplazo, el general Francis Donovan asumió la vacante para continuar la agresiva estrategia armada.

En lo que respecta a equipo, el Pentágono movilizó inicialmente a los destructores Gravely, Jason Dunham y Sampson desde agosto de 2025 frente a Venezuela. Luego, en octubre del mismo año ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, en un esfuerzo por reducir significativamente la influencia de los cárteles en esta zona de América del Sur.

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