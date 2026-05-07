Revelan la supuesta última nota de Jeffrey Epstein: "Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós"

07 may. 2026 - 11:37 hrs.

Un juez federal estadounidense hizo pública este miércoles una nota manuscrita que supuestamente escribió Jeffrey Epstein semanas antes de su muerte en una prisión de Nueva York, en agosto de 2019. El documento, que estuvo bajo secreto judicial durante años, fue divulgado tras una solicitud formal del diario The New York Times.

El juez Kenneth Karas, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, ordenó su publicación pese a que el texto no ha sido oficialmente autenticado.

¿Qué dice la nota?

Según el documento, el compañero de celda de Epstein encontró la carta oculta en un libro después de que el financiero intentara quitarse la vida, en un episodio previo a su muerte que las autoridades calificaron como un intento de suicidio fallido.

En el escrito, Epstein habría expresado su indignación por las investigaciones en su contra: "Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron NADA!!!". Más adelante, el texto adopta un tono de resignación: "Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós". La nota concluye con una frase cargada de amargura: "¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso... ¡¡NO VALE LA PENA!!".

Un caso que no cierra

La carta permaneció sellada como parte del proceso penal seguido contra ese mismo compañero de celda en California, lo que explica por qué se mantuvo fuera del escrutinio público durante casi seis años.

Epstein, financiero condenado por delitos sexuales, fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019 a los 66 años, mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada oficialmente como suicidio, pero una serie de irregularidades —entre ellas, fallos graves en los protocolos de vigilancia y la ausencia de grabaciones de las cámaras de seguridad— han alimentado durante años teorías y dudas sobre la versión oficial.

La divulgación de la nota llega en un momento en que el caso Epstein sigue generando consecuencias políticas a ambos lados del Atlántico, con la publicación periódica de documentos vinculados a la amplia investigación sobre su red de contactos y actividades.