Día de la Madre moverá más de US$2.000 millones en Chile: hogares gastarán $20 mil solo en regalos

07 may. 2026 - 12:31 hrs.

El Día de la Madre es, sin discusión, la fecha comercial más importante del calendario chileno después de Navidad y el Cyber Day. Y los números de este año así lo confirman: según un análisis de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), los hogares del país destinarán en promedio cerca de $20.000 en regalos para celebrar a las madres este domingo, dentro de una semana en que el gasto familiar total alcanzará aproximadamente $285.000, un 3% más que en 2025.

Como ocurre cada año, la jornada previa a la celebración concentra el mayor volumen de compras. La CCS estima que el sábado 9 de mayo las ventas del comercio llegarán a un peak de US$288 millones en un solo día, mientras que entre el sábado 3 y el domingo 10 de mayo las ventas totales del retail superarán los US$2.000 millones -equivalentes a más de $1.900 millones de pesos-, cifra que representa un alza de más del 7% respecto de una semana normal.

Del total proyectado, unos US$140 millones corresponden directamente a gastos asociados al Día de la Madre, entre regalos, salidas a restaurantes y actividades de entretención en familia.

¿Qué se regala más?

De acuerdo a las estimaciones de la CCS, los productos más demandados en esta fecha son:

Ropa, calzado y accesorios , cuyas ventas aumentan cerca de un 12% en comparación con el promedio del resto del año.

, cuyas ventas aumentan cerca de un 12% en comparación con el promedio del resto del año. Electrónica, tecnología y equipamiento del hogar, con un incremento de un 13% respecto de otras temporadas.

con un incremento de un 13% respecto de otras temporadas. Perfumes, cosméticos y artículos de cuidado personal, chocolates y flores, que si bien representan una fracción menor del gasto total, registran los mayores saltos porcentuales en relación a otras épocas del año.

Del regalo a la celebración

La CCS también destaca un patrón que se repite año a año: a medida que se acerca y llega el domingo, el foco del gasto de los hogares migra desde la compra de regalos hacia la celebración en sí misma, con mayor protagonismo de la gastronomía y los servicios de recreación y entretención.

Estas cifras son coherentes con la tendencia positiva que muestra el comercio minorista en Chile. Según la CCS, el sector creció un 4,2% real en el primer trimestre de 2026, tras haber registrado un alza de 5,7% durante 2025, lo que refleja una recuperación sostenida del consumo de los hogares.

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