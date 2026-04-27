Día de la Madre: Ideas de regalo para celebrar con las mamás

27 abr. 2026 - 14:26 hrs.

El Día de la Madre en Chile se celebra el segundo domingo de mayo y, como ocurre cada año, muchas personas se encuentran en la misma situación: quieren regalar algo con sentido, pero no siempre saben por dónde partir. La oferta es amplia, los gustos son distintos y la presión de elegir bien puede terminar en una compra apresurada de último minuto. Sin embargo, con un poco de anticipación y algunas claves, es perfectamente posible encontrar un regalo que realmente haga la diferencia.

Lo más importante a la hora de elegir es pensar en la persona que va a recibir el regalo, no en lo que parece más obvio o más vistoso. ¿Le gustan los momentos de calma y descanso? ¿Disfruta de experiencias fuera de la rutina? ¿Tiene un gusto particular por algo concreto? Esas preguntas simples pueden orientar mejor que cualquier lista de tendencias. Aun así, hay ciertas categorías que se repiten como opciones ganadoras, no por moda, sino porque combinan utilidad, detalle y un componente emocional difícil de ignorar.

A continuación, cuatro ideas concretas que van desde lo más cotidiano hasta lo más experiencial, pensadas para distintos presupuestos y personalidades.

Revisa las ideas

Una fragancia

Regalar un perfume para el Día de la Madre sigue siendo una de las opciones más elegidas en Chile. Según datos de Silk Perfumes, el ticket promedio ronda los 67.000 pesos, y el crecimiento de la categoría no viene tanto por un aumento en el gasto individual, sino por la cantidad de personas que eligen este tipo de regalo. "Hoy vemos que el crecimiento no viene tanto por cuánto se gasta, sino por cuántas personas deciden regalar perfumes en esta fecha", señala Renata Adofacci, Gerente Comercial Regional de Silk Perfumes.

Lo interesante es que las preferencias están cambiando. Las fragancias florales combinadas con notas frutales o amaderadas lideran lo más elegido, junto a aromas frescos y cítricos que funcionan bien para distintos momentos del día. Además, las fragancias de origen árabe han ganado terreno por su durabilidad e intensidad. Los productos están disponibles en silkperfumes.cl y en tiendas físicas en todo el país.

Ropa interior y loungewear

Touché presenta para esta fecha su colección Lingerie 62, una línea pensada para acompañar los momentos cotidianos con comodidad y elegancia. Inspirada en el concepto de "lo que permanece", la propuesta incluye pijamas, loungewear y lencería con siluetas minimalistas, encajes monogramados, acabados satinados y fibras naturales que priorizan el bienestar sin renunciar al estilo.

La paleta de colores mezcla neutros atemporales con tonos empolvados, entre los que destaca el llamado "Blue Aura", un azul suave que transmite calma. Para quienes buscan algo más especial, la línea "Nuit" ofrece una propuesta más elegante y sensual. Las compras online están disponibles en touchechile.cl.

Chocolate, siempre viene bien

Si se quiere regalar algo dulce que vaya más allá de lo genérico, Paccari es una alternativa que vale considerar. Con más de 400 reconocimientos internacionales, este chocolate ecuatoriano es orgánico, biodinámico y libre de gluten, lácteos y soya. Algunas de sus variedades más destacadas para regalar son la barra de arándano, que combina chocolate oscuro con intensidad frutal; el Los Ríos 72%, elaborado con cacao de origen único; la barra de maracuyá para quienes prefieren algo más tropical; y la de yerba mate, con un carácter claramente sudamericano.

Una experiencia en el Valle de Colchagua

Para quienes quieren regalar algo que se viva y no solo se tenga, Viña MontGras ofrece distintas experiencias enoturísticas en el Valle de Colchagua. Desde recorridos clásicos por viñedos y bodegas hasta propuestas más exclusivas como el tour "MontGras Private Collection", donde se degusta una selección de cinco vinos elegidos directamente de la bodega personal de los propietarios, incluyendo ediciones limitadas y cosechas antiguas.

También hay opciones más familiares, como "Mi Cosecha", que revive el pisado de uvas. Para quienes prefieren algo más sencillo, la viña también ofrece vinos para llevar como regalo, entre ellos el Amaral Sauvignon Blanc y un rosé de cosecha temprana con baja graduación alcohólica. Más información en montgras.cl.

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