"Él me buscó a mí": Carla Ballero se hizo cargo de los rumores y contó cómo fue su romance con Tomás Vodanovic

28 abr. 2026 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

En una entrevista del reality en el que participa, Carla Ballero compartió detalles sobre su historial sentimental, abordando específicamente los rumores que la vinculaban con el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

La exintegrante de "Morandé con Compañía" confirmó que existió un acercamiento real entre ambos, despejando las dudas que circulaban en los medios de espectáculos sobre este vínculo.

De acuerdo con su relato, fue el propio jefe comunal quien inició el acercamiento, lo que derivó en un intercambio de mensajes que se extendió por un tiempo antes de dar el siguiente paso.

Por varios meses, mantuvieron una comunicación constante que les permitió conocerse de forma remota, forjando una conexión previa a su primer encuentro cara a cara.

Romance entre Carla Ballero y Tomás Vodanovic

Una vez que lograron coordinar sus agendas, la pareja concretó varias salidas. Sin embargo, la relación no trascendió a un noviazgo formal. La presentadora aclaró que, aunque había buena dinámica entre ellos, hubo un factor que frenó cualquier posibilidad de un compromiso a largo plazo.

El principal obstáculo mencionado por Ballero fue la diferencia de edad. Para ella, se encontraban en etapas de la vida muy distintas y, pese a que disfrutaba de la compañía y de la conversación del edil, la brecha generacional terminó por enfriar las pretensiones románticas que había.

"Él me buscó a mí. Por mucho tiempo nos escribimos y no nos podíamos juntar nunca. Salimos varias veces. Nos llevábamos muy bien, me interesaba hablar con él, pero era muy chico para mí, se notaba mucho la diferencia de edad y terminamos siendo amigos. Pero sé que le gusté", afirmó.

Aunque el vínculo no prosperó en el ámbito sentimental, ambos decidieron mantener la amistad. Con estas declaraciones, la comunicadora puso fin a las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con una de las figuras políticas más visibles de la actualidad.

Desmintiendo rumores del pasado

Además de referirse a su presente, Ballero aprovechó la instancia para aclarar un antiguo mito de la farándula chilena. La animadora se refirió a las especulaciones que la ligaron sentimentalmente con el fallecido animador Felipe Camiroaga durante la época en que ambos lideraban el programa "Ciudad Gótica" en TVN.

Carla fue enfática en desmentir que haya existido un romance entre ambos, calificando aquellas versiones como falsas. "Felipe a lo que se le atravesaba le tiroteaba. Por supuesto que a mí también, pero nunca pasó nada entre nosotros", sentenció.

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