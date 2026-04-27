"Está vestida de blanco": El comentario de Benjamín Vicuña sobre Anita Espasandín que encendió los rumores de boda

27 abr. 2026 - 19:45 hrs.

Durante la reciente celebración de los premios Martín Fierro de la Moda en Argentina, el actor chileno Benjamín Vicuña captó la atención de los asistentes y la prensa debido a una particular declaración sobre su vida personal.

Mientras conversaba en la alfombra roja previa a la ceremonia, el intérprete se refirió a su actual vínculo sentimental con Anita Espasandín, generando diversas reacciones entre los presentes.

El momento se originó cuando una de las conductoras del evento, Zaira Nara, le consultó sobre su presente amoroso. En ese contexto, Vicuña resaltó la importancia de que las parejas logren una armonía estética al asistir a este tipo de galas.

El actor causó sorpresa con la mención que hizo sobre el atuendo de su acompañante, quien lucía un vestido de color blanco, y encendió las alarmas sobre un posible compromiso.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín. Premios Martín Fierro de la Moda

¿Benjamín Vicuña y Anita Espasandín se casan?

Al observar la vestimenta de Espasandín, el actor lanzó un comentario que muchos interpretaron como una alusión al matrimonio. "Es importante en pareja matchear. Ella está vestida de blanco, no sé si será una indirecta", dijo el actor.

De inmediato, Zaira replicó: "Ella debe decir: Prepárate, ponte las pilas", insinuando que debía estar preparado frente a tales señales, a lo que Vicuña respondió con cierta timidez: "No, tranquila. Ahí la estoy remando".

"Te metiste solito ahí", expresó Zaira Nara entre risas para cerrar la interacción previa al evento.

Martín Fierro al actor con mejor estilo en ficción

Fuera de las anécdotas personales, la jornada resultó exitosa para el chileno en el ámbito laboral, pues se adjudicó el galardón al Actor con mejor estilo en Ficción, premio otorgado por su destacada participación en la producción cinematográfica titulada "Corazón delator", la cual forma parte del catálogo de Netflix.

Al subir al escenario para recibir su estatuilla, el actor dedicó palabras de gratitud a los organizadores y a la señal Telefe. Durante su discurso, enfatizó que el trabajo en el cine es esencialmente una labor de equipo y destacó la relevancia de que este tipo de ceremonias incluyan categorías dedicadas a la ficción.

Benjamín Vicuña Premios Martín Fierro a la Moda. Actor con mejor estilo en ficción

En un gesto que fue muy aplaudido por la audiencia, Vicuña decidió compartir el protagonismo del premio con la diseñadora de vestuario, identificada como Majo, a quien invitó a subir al estrado para recibir el reconocimiento junto a él.

"Siempre se visibiliza el trabajo de decenas de personas, que claramente atraviesan una crisis. Ahora quiero entregarle este premio a la verdadera protagonista: La diseñadora, la que creó a este personaje. Majo, pasa, por favor. Este reconocimiento es para ti", concluyó Vicuña.

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