Kast presenta indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal: "Nos van a permitir los ajustes necesarios y avanzar"

15 jun. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast defendió este lunes las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, asegurando que las modificaciones buscan compatibilizar el acceso al beneficio con la creación de empleo y la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

Durante una actividad realizada en La Moneda, el Mandatario sostuvo que la iniciativa debe avanzar resguardando tanto a las familias como a los empleadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

"Queremos abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados, pero por otro lado, que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para pymes, para contratar", afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de las indicaciones que el Ejecutivo enviará al Congreso para reimpulsar la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.

"Gradualidad y responsabilidad"

Kast aseguró que las modificaciones apuntan a construir un sistema que pueda mantenerse en el tiempo y que no genere efectos negativos sobre el mercado laboral.

"Estamos convencidos de que estas indicaciones nos van a permitir los ajustes necesarios y avanzar hacia un derecho; hacia un sistema de sala cuna que contemple la conciliación entre lo que es el trabajo digno y también la posibilidad de los emprendedores de dar empleo", señaló.

En esa línea, enfatizó que la implementación debe considerar dos principios fundamentales: "La gradualidad y la responsabilidad".

El Presidente explicó que una política pública puede generar expectativas positivas en el corto plazo, pero fracasar si no cuenta con bases financieras sólidas: "Uno podría firmar un proyecto de ley y entusiasmar a muchas personas. Y quizás un año, o dos años, uno podría sostenerlo, pero en el tiempo quizás no se haga viable".

"Por eso estos dos principios de gradualidad y responsabilidad tienen que volver a ser parte de nuestra conversación", agregó.

Kast advierte por el desempleo

El Mandatario también aprovechó la instancia para vincular la discusión sobre la Sala Cuna Universal con la situación del mercado laboral y el desempleo que enfrenta el país.

"Cuando un Gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias, y la decepción que sufren las personas cuando se legisla mal, muchas veces es irreparable", sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre los efectos que ciertas regulaciones pueden tener sobre la contratación.

"¿Cuántos desempleados de hoy día están desempleados porque tomamos malas decisiones en el tiempo? Son más de lo que nos imaginamos. Muchas veces, por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos para que más personas puedan acceder a un trabajo digno".

Kast también cuestionó aquellas propuestas que, a su juicio, se sustentan más en consignas que en resultados concretos: "Muchas veces, los eslóganes pueden sonar muy bien, pero esos eslóganes no resisten en el tiempo".

"Todos tenemos que actuar con responsabilidad"

Finalmente, el Presidente alertó sobre la persistencia de altas tasas de desempleo y llamó a todos los sectores políticos a respaldar medidas que impulsen la generación de puestos de trabajo.

"Vamos 40 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%, y eso tiene que terminar".

"Nosotros tenemos que enfrentar con la verdad la situación que vive nuestro país, que es una situación difícil y que tenemos que enfrentar y corregir entre todos. Todos los sectores políticos aquí tenemos que actuar con la responsabilidad necesaria para sacar a nuestra patria de este flagelo del desempleo", concluyó.

Las indicaciones del Gobierno serán ingresadas al Congreso durante este lunes, dando inicio a una nueva etapa en la discusión legislativa del proyecto de Sala Cuna Universal.

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