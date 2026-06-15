Ministro Arrau confirma urgencia a proyectos que amplían la legítima defensa de carabineros

15 jun. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que el Gobierno dará urgencia a los proyectos de la Bancada de RN para el fortalecimiento de la Ley Nain Retamal, mediante la ampliación de la legítima defensa privilegiada para carabineros de franco.

Tras el comité de seguridad en La Moneda, y acompañado por los altos mandos de las policías, los subsecretarios y otras autoridades, el ministro Arrau realizó un punto de prensa para informar sobre los avances en la materia, además de abordar los principales desafíos para la semana.

"Aumentar las penas"

"Vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a la policía que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros", señaló.

"Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden, y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más", agregó en referencia al proyecto de la Bancada del PC para derogar la legítima defensa privilegiada.

"Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro del Presidente, un espaldarazo, otras cosas que esperamos a ingresar al Congreso, prontamente en temas laborales, sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos", añadió.

En cuanto al proyecto de los diputados del PC, señalo que "lo que han hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas".

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