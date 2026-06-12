Arrau ante próximo juicio por ataque incendiario al molino Grollmus: "Esto es mucho más que un conflicto privado"

12 jun. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al juicio por el atentado al Molino Grollmus en Contulmo, región del Biobío, que iniciará el 23 de junio.

A través de su cuenta de X, la autoridad señaló que "el próximo 23 de junio comenzará un juicio trascendental para Chile: 21 imputados deberán responder ante la justicia por el ataque armado y el incendio que destruyó el Molino Grollmus y golpeó brutalmente a su familia".

El hecho ocurrido el 29 de agosto de 2022 destruyó el centenario molino de la familia Grollmus, resultando además gravemente lesionados su dueño, Helmuth Grollmus, mientras que Carlos Grollmus, de 75 años, perdió una pierna y una tercera persona sufrió un trauma ocular.

Por este caso, los imputados enfrentarán un juicio en casi diez días. En su mensaje, Arrau destacó que "esto es mucho más que un conflicto privado".

Declaraciones del ministro

El secretario de Estado sostuvo: "Que este caso llegue a juicio es fruto de una investigación extensa y persistente, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada con el trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada".

Además, informó que durante esta jornada visitaron Contulmo "para expresar nuestro respaldo a la familia Grollmus y reafirmar la convicción de que esto es mucho más que un conflicto privado".

Y sentenció: "Es el Estado de Chile el que debe actuar unido, proteger a quienes fueron atacados y asegurar que la justicia pueda trabajar sin amenazas ni presiones. En la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune".

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