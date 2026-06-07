"Los vecinos exigen poder vivir en paz": Ministro de Seguridad encabezó operativo en la toma de El Boro en Alto Hospicio

07 jun. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó un operativo en la toma de El Boro, uno de los asentamientos irregulares más grandes de la región de Tarapacá, con el objetivo de controlar la migración, verificar la situación de los residentes y cumplir órdenes de detención.

Este despliegue forma parte del plan de seguridad nacional que busca combatir el crimen organizado y proteger las fronteras.

Aunque aún no se han divulgado los resultados oficiales, desde el Gobierno se destacó la importancia de la presencia estatal y la coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones.

¿Qué dijo el ministro?

El jefe de cartera enfatizó la necesidad de no normalizar la falta de orden y seguridad para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

“Cerrando el día sábado en la noche en la toma de El Boro, una toma emblemática de Alto Hospicio, acompañado, por supuesto, de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, quienes están desarrollando este procedimiento”, dijo de entrada.

Añadió que “es muy importante no normalizar que en ciertas partes de nuestro país se impida el Estado de derecho, que no haya tranquilidad, porque esos vecinos exigen efectivamente mayor tranquilidad y poder vivir en paz... Como Ministerio de Seguridad Pública estamos apoyando con todo a nuestras fuerzas de orden”.

Para cerrar, expuso que “tenemos que seguir trabajando para que Chile recupere su tranquilidad, su orden y su seguridad”.

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