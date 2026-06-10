Intervienen la "esquina de la muerte" en Independencia en operativo liderado por ministro Arrau

10 jun. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de seguridad se desarrolló durante la noche del martes en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto a autoridades locales, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El despliegue incluyó controles, fiscalizaciones y patrullajes en distintos puntos de la comuna, entre ellos la denominada "esquina de la muerte", un sector que se hizo conocido por la cantidad de homicidios registrados durante 2024.

Detectaron infracciones migratorias

La intervención formó parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la presencia policial en zonas consideradas prioritarias por las autoridades y los vecinos.

Según se informó durante el procedimiento, uno de los focos estuvo puesto en la fiscalización migratoria y en la recuperación de espacios públicos que han sido identificados como puntos de preocupación en materia de seguridad.

Desde la Policía de Investigaciones señalaron que gran parte de las infracciones detectadas durante las fiscalizaciones correspondieron a extranjeros que ingresaron legalmente al país, pero permanecían con su situación migratoria vencida.

Asimismo, indicaron que no se registraron personas con órdenes de detención vigentes entre los fiscalizados durante el operativo.

Gobierno busca recuperar espacios públicos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sostuvo que este tipo de intervenciones buscan fortalecer la seguridad en sectores de alta afluencia de personas. "Sabemos que la prioridad es la ciudadanía, es que la ciudadanía recupere la tranquilidad, que se recupere también la posibilidad de disfrutar los espacios comunes", señaló.

Por su parte, el ministro Arrau afirmó que las autoridades no pueden normalizar que "en comunas que han cambiado drásticamente en las últimas décadas, hayan vecinos que vivan con miedo, haya situaciones que se conocen públicamente en la comuna de ciertas incivilidades o lugares tomados por crimen organizado, y efectivamente como sociedad lo normalicemos".

¿Por qué se conoce como la "esquina de la muerte"?

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó que el operativo comenzó precisamente en este sector debido a su historial de hechos violentos.

"Justamente partimos en una esquina que fue llamada como la esquina de la muerte después de los más de 10 homicidios que existieron en el 2024 y que nos pusieron la comuna con más homicidios por habitante de la Región Metropolitana", afirmó.

La autoridad agregó que las cifras han mostrado una disminución con el paso del tiempo, aunque sostuvo que los avances aún son insuficientes para devolver la tranquilidad a los vecinos.

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