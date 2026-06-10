Delincuentes usaron una iglesia para hacer un forado y robar $2 millones en local comercial en Conchalí

10 jun. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito robo quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, luego de que un grupo de delincuentes utilizara una iglesia evangélica para hacer un forado e ingresar a un local comercial colindante.

Los sujetos accedieron al recinto religioso cerca de las 05:00 horas y perforaron una de las paredes para entrar gateando a una distribuidora de alimentos y abarrotes, desde donde sustrajeron mercadería avaluada en cerca de $2 millones.

Intentaron ingresar a una farmacia antes del robo

Antes de concretar el robo en el minimarket, los delincuentes realizaron un primer forado con la intención de acceder a una farmacia ubicada al otro costado de la iglesia.

Sin embargo, una estructura metálica en el interior del muro impidió el ingreso, por lo que los sujetos se desplazaron algunos metros y realizaron una segunda perforación hacia otro local comercial, donde finalmente lograron concretar el robo.

Cargaron la mercadería en un vehículo

Una vez dentro del recinto, los delincuentes sustrajeron diversas especies, entre ellas chocolates, café, alimentos para mascotas y otros productos almacenados en la distribuidora.

Los sujetos trasladaron las cajas hasta un vehículo que tenían estacionado en las cercanías del templo, y cargaron la mercadería antes de darse a la fuga.

Cámaras captaron el actuar de los delincuentes

El propietario del local afectado señaló que existen registros de cámaras de seguridad que captaron parte de los movimientos de los involucrados, material que será entregado a Carabineros para apoyar la investigación.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos por este hecho, mientras se desarrollan diligencias para identificar a los responsables y establecer su paradero.

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