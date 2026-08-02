El tren que parece viajar "boca abajo": Así funciona el monorriel más innovador en China

02 ag. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un tren que parece desafiar la gravedad recorre las alturas de China: se trata de Optics Valley Photon, un monorriel aéreo que avanza suspendido desde una vía elevada y que llama la atención por su particular diseño, ya que sus vagones cuelgan de una única viga y dan la impresión de desplazarse “boca abajo”.

El sistema se convirtió en una nueva atracción urbana por su innovadora tecnología, pero también en una alternativa de transporte que combina conducción autónoma, eficiencia energética y una experiencia distinta para los pasajeros.

¿Cómo funciona este nuevo transporte?

La primera etapa de la línea cuenta con 10,5 kilómetros de extensión y seis estaciones. El servicio opera todos los días durante 12 horas, entre las 08:00 y las 20:00 horas, con una frecuencia aproximada de 10 minutos entre trenes.

El sistema alcanza una velocidad máxima de 60 km/h, puede transportar hasta 220 pasajeros y cuenta con tecnología de conducción autónoma.

Uno de sus elementos más llamativos es el piso de vidrio, que permite a los pasajeros observar directamente el entorno bajo el tren mientras recorren la ciudad suspendidos en altura.

Wikipedia

Tecnología y sustentabilidad

El monorriel incorpora tecnología de reconocimiento facial para el acceso a las estaciones y utiliza sistemas orientados a reducir las vibraciones, el ruido y el consumo energético.

La iniciativa busca combinar innovación tecnológica con una menor intervención del espacio urbano, aprovechando la infraestructura elevada para mejorar la conectividad sin ocupar grandes superficies en tierra.

¿Cuánto cuesta viajar?

El abono mensual tiene un valor de 120 yuanes, equivalente a unos $16.500 chilenos, e incluye viajes ilimitados.

En tanto, los boletos simples o pases diarios tienen un costo aproximado de entre 30 y 36 yuanes, cerca de $5.000 chilenos.

Actualmente, la línea opera como una primera etapa del proyecto, pero las autoridades buscan ampliar la red hasta superar los 26 kilómetros de extensión y alcanzar 16 estaciones, para consolidar este sistema como una nueva alternativa de transporte urbano en China.