Así es la impresionante estación de trenes más grande del mundo: Tiene una superficie similar a 170 canchas de fútbol

16 jul. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

China vuelve a sorprender con una de las mayores obras de infraestructura ferroviaria del planeta. Se trata de la Chongqing East Railway Station, considerada la estación de trenes más grande del mundo, un complejo que ocupa más de 1,22 millones de metros cuadrados, una superficie similar a 170 canchas de fútbol.

La terminal comenzó a operar oficialmente el 27 de junio de 2025, luego de siete años de construcción y una inversión cercana a 7.800 millones de dólares. Con esta obra, el país amplía su red de trenes de alta velocidad y fortalece uno de sus principales centros de transporte.

Así es la estación de trenes más grande del mundo

De acuerdo a el medio El Cronista, el tamaño de la Chongqing East Railway Station hace que su acceso recuerde más al de un aeropuerto internacional que al de una estación ferroviaria convencional.

Entre sus principales características destacan:

15 plataformas.

29 vías ferroviarias.

Capacidad para movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

Más de 5.000 asientos, de los cuales 1.000 incorporan puertos USB para cargar dispositivos electrónicos.

Restaurantes, comercios y pantallas digitales distribuidas por todo el complejo.

El diseño fue desarrollado para facilitar el desplazamiento de miles de viajeros diariamente y mantener un flujo eficiente incluso durante los horarios de mayor demanda.

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¿Qué ciudades conecta?

La estación forma parte de uno de los corredores ferroviarios de alta velocidad más importantes de China y ofrece servicios directos hacia ciudades como Shanghái, Pekín, Chengdu y Cantón (Guangzhou).

Dependiendo del destino, los trayectos tienen una duración aproximada de entre seis y ocho horas, facilitando los desplazamientos entre algunos de los principales polos económicos del país.

La nueva terminal también integra corredores estratégicos como Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, lo que amplía la cobertura de la red ferroviaria nacional.

Una arquitectura inspirada en la naturaleza y el futuro

Además de sus dimensiones, la estación destaca por un diseño que combina tecnología con elementos propios de la identidad de Chongqing.

Entre sus principales características se encuentran:

Columnas inspiradas en los árboles hungjue , característicos de la región.

, característicos de la región. Conductos de ventilación con forma de flores .

. Señalética elaborada con bambú local .

. Iluminación de neón y acabados metálicos que refuerzan una estética futurista.

La propuesta arquitectónica busca integrar innovación tecnológica con referencias al paisaje montañoso y al patrimonio cultural de la ciudad.