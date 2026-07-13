Flota de China frente a las costas chilenas: Por qué está siendo monitoreada por la Armada

13 jul. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una flota de 370 embarcaciones pesqueras de origen chino permanece frente a las costas de Chile bajo monitoreo de la Armada.

El principal objetivo de estas naves sería la captura del calamar rojo, conocido en nuestro país como jibia.

Organizaciones no gubernamentales alertan sobre el eventual ingreso de las embarcaciones extranjeras a la zona económica exclusiva chilena. Sin embargo, esta información está siendo investigada por las autoridades y actualmente la flota se mantiene fuera de las 200 millas náuticas que delimitan dicha zona económica.

¿Por qué la jibia es tan codiciada?

La jibia es un recurso de importancia económica para Chile y Perú, pero también para China, Corea y Taiwán, cuyas flotas recorren grandes distancias para capturar esta especie en alta mar.

Sobre su demanda, Karen Belmar, Jefa Monitoreo Jibia del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), explicó: "Tiene una proteína de muy buena calidad, al igual que omega 3, y es una carne muy baja en grasas(...) Si tú lo comparas con otro tipo de proteínas, es de bajo costo"

Y agregó que en otros países "hacen snacks, como acá uno come papas fritas, allá se comen trozos de jibia".

La flota también cuenta con buques factoría, diseñados para procesar y congelar la jibia inmediatamente después de su captura.

Pese a esto, según la legislación nacional, las embarcaciones extranjeras solo pueden pasar por las millas naúticas chilenas para operaciones como carga de combustible, pero en ningún caso para realizar actividades de pesca.

El seguimiento que realiza la Armada chilena

Mientras continúan las labores de vigilancia, la Armada mantiene desplegados buques y aeronaves para monitorear el movimiento de las embarcaciones chinas.

"Teniendo el panorama en tiempo real, tanto de nuestros buques como aviones desplegados, lo cual nos permite reaccionar y planificar las acciones que sean necesarias (...) y actuar de manera directa, en caso de que sea necesario", señaló el Capitán Esteban Dietert.

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