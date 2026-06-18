Chile lanza al mar el buque "Magallanes": Así es la nueva embarcación multipropósito de la Armada

18 jun. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile realizó este jueves el lanzamiento al mar del LPD 93 “Magallanes”, una de las embarcaciones más importantes que actualmente se construyen en el país y que formará parte de la nueva generación de buques multipropósito de la institución.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de Asmar Talcahuano y marcó un hito en la construcción de la nave, que ya supera el 75% de avance y cuya entrega operacional está proyectada para 2027.

El lanzamiento al mar representa el paso desde la fase de construcción estructural hacia la etapa de integración de sistemas, equipamiento y pruebas de navegación.

¿Cómo es el nuevo buque “Magallanes”?

El LPD 93 “Magallanes” es la primera de dos unidades contempladas en el Proyecto Escotillón IV Fase 1, iniciativa impulsada por la Armada de Chile y ejecutada por Asmar.

La nave fue diseñada para cumplir múltiples funciones estratégicas, entre ellas operaciones anfibias, transporte de tropas y carga, apoyo logístico a zonas aisladas, búsqueda y rescate, además de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia y desastres naturales.

Entre sus principales características destacan:

110 metros de eslora.

de eslora. 21,8 metros de manga.

de manga. Autonomía de hasta 30 días .

. Alcance de 7.000 millas náuticas .

. Propulsión diésel-eléctrica .

. Velocidad máxima de 17 nudos.

Gracias a estas capacidades, el buque podrá operar en extensas áreas marítimas y apoyar despliegues tanto militares como civiles a lo largo del territorio nacional.

Un proyecto estratégico para la Armada

El “Magallanes” forma parte de la Política y Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN), que busca fortalecer las capacidades operativas de la Armada y potenciar el desarrollo de la industria naval chilena.

La iniciativa considera además la futura construcción del LPD “Rapa Nui” y contempla una inversión cercana a los 409,9 millones de dólares.

El contrato para la construcción de ambas unidades fue suscrito entre Asmar y la Armada de Chile en agosto de 2022.

El hito vivido en Talcahuano

Durante la ceremonia realizada en Talcahuano se efectuó la bendición de la nave, el bautizo a cargo de su madrina, Marcela Larrañaga Martín, y posteriormente el tradicional lanzamiento al mar de la embarcación.

La actividad contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, autoridades de Gobierno, representantes de la Armada y trabajadores de Asmar que han participado en la construcción del buque.

Con este avance, el “Magallanes” se consolida como uno de los proyectos industriales y tecnológicos más relevantes desarrollados en Chile durante los últimos años, reforzando las capacidades marítimas del país y el desarrollo del polo naval de la región del Biobío.