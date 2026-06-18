Denuncian venta de cupones de gas en redes sociales y alzas injustificadas de precios en distribuidoras

18 jun. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

A solo un día de iniciada la entrega y activación del cupón de gas de 27 mil pesos, correspondiente al plan de Gobierno "Chile Sale Adelante", diversos usuarios a nivel nacional han reportado serias irregularidades en su implementación. Las alertas apuntan principalmente a dos fenómenos: la comercialización informal del beneficio a través de Internet y el incremento en los valores de los cilindros por parte de los locales de distribución.

En redes sociales, específicamente en grupos de Facebook, se ha constatado la publicación de capturas de pantalla de la aplicación móvil de BancoEstado donde beneficiarios ofrecen el cupón por montos que van entre los 10 mil y 20 mil pesos en efectivo. Según los propios registros de las redes sociales, quienes intentan vender el subsidio argumentan que no utilizan cilindros de gas licuado por residir en departamentos eléctricos, sectores rurales con cocinas a leña o simplemente por la necesidad de contar con dinero en efectivo para comprar alimentos.

Riesgo de estafas y normativas del beneficio

Esta práctica informal ha encendido las alarmas debido al alto riesgo de fraudes para los compradores. Cuando el beneficio se gestiona de manera presencial, el sistema emite un comprobante físico que cuenta con una vigencia de apenas tres días, por lo que las autoridades advierten que se podrían estar vendiendo códigos vencidos o ya utilizados. Adicionalmente, las reglas del beneficio estipulan de manera explícita que el cupón es personal, intransferible y que no puede ser canjeado por dinero en efectivo.

Para hacer efectivo el descuento de manera legal, los usuarios deben presentar el código QR que arroja la aplicación en los locales formalmente adheridos al convenio. Pese a que el documento digital incluye el nombre y la cédula de identidad del beneficiario titular, la facilidad para traspasar el código a terceros ha generado su comercio en el mercado informal de Internet.

Acusan especulación de precios

En paralelo a la reventa, los consumidores reportan un alza repentina en el valor comercial del cilindro de 15 kilos en comunas como San Fernando, Angol, Lampa, Ancud y Calbuco. De acuerdo con los reclamos, distribuidores locales elevaron los precios habituales de los cilindros, que rondaban los 22 mil a 24 mil pesos, hasta superar la barrera de los 30 mil pesos, coincidiendo con la puesta en marcha del subsidio estatal.

Los afectados acusan que este incremento anula el impacto real del beneficio económico, obligándolos a pagar diferencias de dinero de su propio bolsillo para poder retirar el producto. Ante la masificación de los reclamos por especulación de precios y comercio ilegal de los cupones, se espera un pronunciamiento de las autoridades y un balance del proceso por parte del Gobierno.

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