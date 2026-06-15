Cupón de gas licuado: Así puedes utilizarlo desde este 17 de junio

15 jun. 2026 - 10:00 hrs.

En el marco del Plan Chile Sale Adelante, el Gobierno de Chile entregó un apoyo único y extraordinario para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado en la calefacción de los hogares.

El cupón equivale a $27.000 y sirve exclusivamente para comprar gas licuado, dirigido a familias de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares en todo el país.

Revisa a continuación cómo activar el beneficio y poder hacer uso de él desde este miércoles 17 de junio.

¿Cómo activar el cupón de gas?

Para acceder al cupón, primero debes ingresar a la plataforma con tu ClaveÚnica hasta el próximo 30 de junio.

El sistema verifica si tu hogar cumple los requisitos, a partir de los datos del Registro Social de Hogares vigentes hasta el 16 de abril de 2026.

Luego, debes completar y actualizar tu información y enviar la activación de tu cupón de gas licuado.

Recibirás un correo electrónico con la confirmación exitosa del trámite. Además, conocerás la fecha en la que recibirás tu cupón de gas licuado.

¿Cómo usar el cupón de gas licuado?

Para usar el cupón, debes tener tu cuenta BancoEstado activa. Si no la tienes, solicítala gratuitamente en sucursales o en el sitio web de BancoEstado.

Accede a tu cupón descargando la app Rutpay y/o BancoEstado en tu celular. También puedes acceder presencialmente en tu CajaVecina.

Una vez que obtengas el beneficio, podrás comprar de forma presencial o solicitar despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos.

Presenta tu cupón al momento de la compra o entrega a domicilio. Puedes utilizarlo en una o más compras, complementando con tus recursos disponibles en la cuentaRut.

Cabe recordar que este aporte económico no es válido para usarlo en comercio en línea o en el extranjero. Además, es intransferible y no canjeable en dinero.

Fechas

Tu cupón se activará en las siguientes fechas, de acuerdo al periodo en que lo solicitaste:

Si lo solicitaste entre el 18 al 29 de mayo: Desde el 17 junio

Si lo solicitaste entre el 30 de mayo al 12 de junio: Desde el 2 de julio

Si lo solicitaste entre el 13 al 30 de junio: Desde el 21 de julio

El cupón de Gas Licuado es válido hasta el 30 de septiembre de 2026. El saldo no utilizado vencerá en esa fecha y no podrá usarse después.

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