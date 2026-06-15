PGU: ¿Cuándo subirá el monto de la pensión y en qué fecha cambia el tramo?

15 jun. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con el avance del año, una de las grandes interrogantes que se repite entre los adultos mayores y sus familias tiene que ver con el calendario de reajustes estatales. Muchos saben que la Reforma de Pensiones estableció un incremento escalonado en los montos de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero las fechas exactas generan incertidumbre sobre cuándo se reflejará efectivamente ese dinero extra en las liquidaciones.

Entender el momento exacto en que cambia el tramo de pago es clave para el presupuesto familiar. La respuesta a esta duda masiva se encuentra fijada por ley, y el cambio dependerá directamente de un requisito estricto: la edad cumplida del beneficiario al cierre del mes estipulado.

¿Cuándo subirá el monto de la PGU?

Para quienes esperan este reajuste, la fecha clave establecida en el calendario es el mes de septiembre de este 2026. A partir de dicho mes, se activará el aumento automático para un masivo grupo de pensionados, quienes verán incrementado su aporte desde los $231.732 actuales para alcanzar el tramo máximo de $250.275.

Este beneficio con tope máximo estará destinado de forma automática a todas las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre, una cifra que hasta el momento estaba reservada únicamente para los mayores de 82 años. Cabe recordar que el resto de los tramos (como el de 65 a 74 años) deberá esperar su turno correspondiente según la gradualidad de la reforma.

Si cumples con la edad y quieres verificar si el Instituto de Previsión Social (IPS) ya actualizó tu tramo de pago una vez llegada la fecha, el proceso se realiza de forma 100% digital. Los beneficiarios o sus familias pueden consultar de forma gratuita en la plataforma de ChileAtiende o en el portal IPS en Línea, ingresando el RUN y la fecha de nacimiento para revisar el desglose de la liquidación. En caso de dudas, también se puede llamar directamente al call center 101.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal se deben cumplir los requisitos del Instituto de Previsión Social (IPS), que entrega el beneficio:

Tener 65 años o más de edad.

No integrar el 10 % más rico de la población total del país.

Acreditar residencia en Chile en estos dos casos:

Un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante cumplió 20 años.

Un lapso de al menos cuatro años de residencia durante los cinco años previos a la solicitud.

Contar con una pensión base menor a $1.252.602 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de la PGU.

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