"Postulación anticipada" a la PGU: Conoce quiénes pueden solicitar el monto de $250.275 a partir de junio

12 jun. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Reforma de Pensiones trajo consigo un aumento en los montos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y una ampliación gradual del beneficio según la edad de los pensionados. A través de estas modificaciones legales, el Estado busca elevar los ingresos de los adultos mayores de forma escalonada, ajustando los topes de dinero de manera automática para la gran mayoría de los beneficiarios del sistema previsional chileno.

Sin embargo, el calendario de ChileAtiende contempla una regla especial de "postulación anticipada" dirigida a personas de 75 años o más que reciben pensiones por leyes de reparación o de gracia. Este grupo específico no debe esperar hasta el mes de vigencia del incremento, sino que está facultado por la ley para realizar el trámite administrativo con tres meses de anticipación, asegurando el pago correspondiente de manera oportuna.

PGU anticipada: ¿Quiénes pueden postular desde junio?

A partir de septiembre de 2026, todas las personas de 75 años o más verán aumentar su PGU al monto máximo de $250.275. No obstante, quienes reciben pensiones especiales pueden hacer el trámite de forma anticipada a partir de junio de 2026, siempre que cumplan con la edad requerida al 30 de septiembre de ese mismo año.

Si recibes una pensión por algunas de las siguientes condiciones, puedes optar a este beneficio:

Ley Rettig

Ley Valech

Exonerados políticos (incluye exonerados de CAPREDENA o DIPRECA)

Pensionados de gracia

Calendario por edades: Así sube la PGU por etapas

El incremento de la PGU al tope de $250.275 se está aplicando de manera dividida en tres grandes bloques según la edad de los adultos mayores:

82 años o más : El aumento automático comenzó en septiembre de 2025 . Actualmente reciben el tope de $250.275.

: . Actualmente reciben el tope de $250.275. 75 a 81 años: El aumento al monto máximo ($250.275) comenzará de forma automática en septiembre de 2026. Mientras tanto, reciben el tope intermedio de $231.732.

El aumento al monto máximo ($250.275) comenzará de forma automática en septiembre de 2026. Mientras tanto, reciben el tope intermedio de $231.732. 65 a 74 años: Accederán al monto máximo de la PGU a partir de septiembre de 2027.

Nuevos montos para invalidez y discapacidad

La reforma previsional no solo modificó la PGU tradicional, sino que también elevó los montos y coberturas de otros subsidios estatales:

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): El monto subió automáticamente a $250.275.

El monto subió automáticamente a $250.275. Subsidio de Discapacidad (SD): El beneficio aumentó exactamente a la mitad del valor máximo de la PGU, quedando en $125.138.

El beneficio aumentó exactamente a la mitad del valor máximo de la PGU, quedando en $125.138. Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI): Reciben un monto complementario variable para alcanzar el nuevo tope de la PGU.

Reciben un monto complementario variable para alcanzar el nuevo tope de la PGU. Montepiados de DIPRECA o CAPREDENA: A partir de septiembre de 2027, quienes reciban una pensión de montepío (y ninguna otra pensión previsional) podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor de la PGU vigente en esa fecha. Pueden postular con tres meses de anticipación (desde junio de 2027).

¿Cómo consultar con el RUT y dónde llamar?

Si ya eres beneficiario de la PGU y quieres saber la fecha exacta en la que aumentará tu depósito o revisar tu día de pago, puedes ingresar a la plataforma oficial de Mi ChileAtiende digitando tu RUT y fecha de nacimiento.

En caso de dudas con los requisitos o las fechas de postulación anticipada para las leyes de reparación, existen los siguientes canales de consulta:

Desde Chile: Llamando gratis al call center 101 de ChileAtiende.

Llamando gratis al call center 101 de ChileAtiende. Desde el extranjero: Comunicándose al teléfono +56 4 4236 20 00.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal