Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes tendrán aumento del aporte en septiembre?

07 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Se espera que la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumente su monto en 2026. Este se sumará al reajuste por IPC aplicado en febrero, que fijó el beneficio en los $231.732 actuales.

Aun así, las personas mayores de 82 años están recibiendo mensualmente el monto máximo de $250.275 gracias a la Reforma de Pensiones, aunque un nuevo grupo podrá recibir este mismo monto.

¿Quiénes tendrán un aumento de la PGU en septiembre?

Se espera que en septiembre las personas que tengan 75 años o más hasta el día 30 del mismo mes reciban la PGU por un valor de $250.275.

En cuanto al próximo año 2027, también se esperan dos alzas: la primera en febrero con el reajuste del IPC y la segunda en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la Reforma de Pensiones.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal se deben cumplir los requisitos del Instituto de Previsión Social (IPS), que entrega el beneficio:

Tener 65 años o más de edad.

No integrar el 10 % más rico de la población total del país.

Acreditar residencia en Chile en estos dos casos:

Un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante cumplió 20 años.

Un lapso de al menos cuatro años de residencia durante los cinco años previos a la solicitud.

Contar con una pensión base menor a $1.252.602 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de la PGU.

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