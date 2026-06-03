Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto reciben los beneficiarios?
- Por Nicolás Díaz
Gracias a la Reforma de Pensiones, desde enero de este año los pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro comenzaron a recibir el pago del Beneficio por Años Cotizados.
Este aporte extra a la jubilación no necesita postulación, ya que es un beneficio automático, aunque se deberán cumplir con algunos requisitos para activarlo.
¿Cuáles son los requisitos?
Para acceder a este beneficio, los pensionados deben tener 65 años o más, pero también deben cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan su pensión mensual.Ir a la siguiente nota
En el caso de las mujeres, se les exige tener al menos 120 meses cotizados, o sea, 10 años. En tanto, los hombres deberán tener un mínimo de 240 meses cotizados, es decir, 20 años. Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas a lo largo de la vida laboral.
¿Cuánto reciben los beneficiarios?
Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.060, según el precio actual de la UF.
Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un tope máximo equivalente a 25 años cotizados, por lo que tanto hombres como mujeres pueden llegar a recibir hasta 2,5 UF extra mensualmente, un poco más de $101.600.