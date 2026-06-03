Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto reciben los beneficiarios?

03 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Gracias a la Reforma de Pensiones, desde enero de este año los pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro comenzaron a recibir el pago del Beneficio por Años Cotizados.

Este aporte extra a la jubilación no necesita postulación, ya que es un beneficio automático, aunque se deberán cumplir con algunos requisitos para activarlo.



¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a este beneficio, los pensionados deben tener 65 años o más, pero también deben cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan su pensión mensual.

En el caso de las mujeres, se les exige tener al menos 120 meses cotizados, o sea, 10 años. En tanto, los hombres deberán tener un mínimo de 240 meses cotizados, es decir, 20 años. Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas a lo largo de la vida laboral.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.060, según el precio actual de la UF.

Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un tope máximo equivalente a 25 años cotizados, por lo que tanto hombres como mujeres pueden llegar a recibir hasta 2,5 UF extra mensualmente, un poco más de $101.600.

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