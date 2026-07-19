Preocupación en Valparaíso por gran socavón en avenida Altamirano ante nuevas lluvias

19 jul. 2026 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan los trabajos de emergencia en avenida Altamirano, en Valparaíso, luego del gran socavón provocado por la fuerza de las marejadas durante el reciente sistema frontal. Debido al riesgo que representa para la seguridad, el sector permanece completamente acordonado y el tránsito continúa suspendido de manera indefinida.

El socavón alcanza cerca de cuatro metros de ancho y entre cuatro y cinco metros de profundidad. Sin embargo, la mayor preocupación es que la erosión no solo afectó la vereda, sino que también habría comprometido parte de la calzada por donde circulan vehículos particulares, buses y locomoción colectiva, una de las principales vías que conecta el plan de Valparaíso con Playa Ancha.

A esto se suma la presencia de un ducto de aguas servidas bajo la zona afectada. Por ello, equipos de emergencia trabajan con retroexcavadoras y camiones rellenando sacos con arena para reforzar el terreno y proteger la tubería ante el impacto de nuevas marejadas.

La situación genera especial inquietud debido a que esta arteria es utilizada diariamente por un importante número de personas. Se estima que por avenida Altamirano transita cerca de un tercio de la población de la comuna, por lo que su cierre obliga a modificar los desplazamientos hacia distintos sectores de la ciudad.

Las labores se desarrollan aprovechando la pausa en las precipitaciones, ya que para las próximas horas se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal.

Los pronósticos indican que podrían caer entre 40 y 60 milímetros de lluvia en Valparaíso, aunque algunos expertos advierten que las precipitaciones podrían alcanzar los 80 milímetros en algunos sectores.

A ello se sumarían rachas de viento de hasta 60 o 70 km/h, además del efecto del oleaje sobre el borde costero. Si bien las condiciones no alcanzarían la intensidad del temporal anterior, las autoridades mantienen la preocupación, ya que la combinación de lluvia y marejadas podría seguir erosionando el terreno y agravar los daños en la zona afectada.

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