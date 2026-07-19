Confirman hallazgo de cuerpo de trabajador que desapareció durante el sistema frontal en Curepto

19 jul. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Tras dos días de intensa búsqueda, durante la tarde de este domingo fue encontrada la camioneta en la que se desplazaba un trabajador que había desaparecido el pasado 18 de julio, luego de ser presuntamente arrastrado por las aguas durante el sistema frontal en la comuna de Curepto, región del Maule.

De acuerdo con la información entregada por autoridades, el hombre habría intentado cruzar el estero de Omulgo a bordo del vehículo durante la noche, momento en que las intensas precipitaciones provocaron un aumento considerable del caudal. Tras el hallazgo del cuerpo al interior del auto, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El seremi de Gobierno del Maule, Hans Heyer, confirmó el hallazgo durante la tarde de este domingo. “Efectivamente hemos encontrado la camioneta, con el cuerpo en su interior. Ahora viene el peritaje de la policía de investigaciones para confirmar su identidad”, añadió.

Además, detalló que el vehículo “estaba a unos 200 metros del punto inicial donde desapareció la señal del GPS”.

La autoridad explicó que las labores de búsqueda enfrentaron importantes dificultades. "Uno, la turbiedad del agua; dos, la intensidad de las lluvias los primeros días y también la vegetación que afecta el cauce (...) y la posición en la que estaba esta camioneta sumergida en el agua”.

Finalmente, el seremi valoró el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que participaron en el operativo, lo que permitió dar con el paradero del vehículo y de la víctima. “Hoy ya podemos tener dentro de la mala noticia la tranquilidad de haber encontrado a esta persona”, concluyó.

Pese a las complejas condiciones climáticas y del sector, se descartó la posibilidad de realizar un traslado directo del cuerpo con apoyo del Ejército. El prefecto de la PDI explicó que el procedimiento quedó a la espera del Servicio Médico Legal, indicando que "son ellos los encargados de trasladar el cuerpo".

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