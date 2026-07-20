¿Cómo saber si recibo el Bono Logro Escolar 2026? Revisa los requisitos y los montos

20 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante beneficio económico comenzará a entregarse durante las próximas semanas a los estudiantes destacados del país. Se trata del Bono Logro Escolar 2026, un aporte estatal destinado a los alumnos de gran rendimiento académico que pertenezcan al 30% de las familias más vulnerables.

Al ser un beneficio de asignación automática, las familias no necesitan postular. El Estado cruza datos del Ministerio de Educación y del Registro Social de Hogares para determinar a los seleccionados.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

Para ser considerado elegible dentro del proceso de este año, el estudiante debe cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Haber cursado entre 5.º año básico y 4.º año medio durante el año escolar inmediatamente anterior.

durante el año escolar inmediatamente anterior. Ser alumno regular y menor de 24 años.

menor de 24 años. Haber asistido a un establecimiento de enseñanza básica o media reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

por el Ministerio de Educación (Mineduc). Formar parte del 30% de mejor rendimiento de su promoción o grupo de egreso durante el año pasado.

¿Cuáles son los montos para este 2026?

El aporte económico se divide en dos tramos, dependiendo del lugar que ocupe el estudiante dentro del ranking de notas de su respectivo curso:

$85.057 : Para aquellos estudiantes que se ubiquen dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

: Para aquellos estudiantes que se ubiquen dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción. $51.036: Para los alumnos que se encuentren en el segundo tramo, es decir, entre el 15% y el 30% de las mejores calificaciones.

¿Cómo consultar si eres beneficiario?

Una vez que el Ministerio de Desarrollo Social habilite la plataforma oficial de consulta para el periodo 2026, los usuarios podrán verificar la información de forma digital. Para hacerlo, bastará con ingresar al sitio web del beneficio e introducir el RUT y la fecha de nacimiento del estudiante, o bien acceder directamente utilizando la ClaveÚnica.

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado del cobrador asignado en el grupo familiar, por lo que el pago podría aparecer fusionado con otros subsidios estatales.

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