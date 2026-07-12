Bono Logro Escolar: ¿Cómo se paga?

12 jul. 2026 - 15:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es una ayuda económica que entrega el Ministerio de Educación (Mineduc) a los alumnos de enseñanza básica y media que hayan obtenido las mejores notas de su generación a lo largo del año.

A este criterio de rendimiento académico se añade otra condición: los estudiantes deben provenir de familias que pertenezcan al 30% de mayor vulnerabilidad socioeconómica del país, según la información del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo se paga el Bono Logro Escolar?

Este bono podrán recibirlo solamente estudiantes de enseñanza básica o media, es decir, quienes estén entre 5.º básico y 4.º medio.

En cuanto al pago del Bono Logro Escolar, se depositará en la CuentaRUT del alumno beneficiado a través de BancoEstado.

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Por su parte, los alumnos que estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

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