Beca Presidente de la República: ¿Cuánto dinero entrega y cuáles son los requisitos?

08 jul. 2026 - 10:00 hrs.

La Beca Presidente de la República es uno de los beneficios que entrega la Junaeb a estudiantes destacados académicamente y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Este aporte consiste en un monto de libre disposición que se paga en cuotas durante el año y está dirigido a estudiantes de enseñanza media, quienes posteriormente pueden renovar el beneficio mientras cursan la educación superior si cumplen los requisitos establecidos.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Presidente de la República?

El monto de la beca se paga en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), distribuidas en hasta 10 cuotas durante el año:

Estudiantes enseñanza media: 6,2 UTM al año ($444.223).

6,2 UTM al año ($444.223). Estudiantes enseñanza superior: 12,4 UTM al año ($888.447).

Es importante tener presente que la postulación solo está disponible para estudiantes de enseñanza media. Quienes ya cursan estudios superiores únicamente pueden renovar la beca obtenida previamente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca Presidente de la República?

Para postular a la Beca Presidente de la República en enseñanza media, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Haber sido promovido con un promedio de notas igual o superior a 6,0 .

. Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

del Registro Social de Hogares (RSH). Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

En el caso de la educación superior, pueden renovar el beneficio quienes lo obtuvieron durante la enseñanza media si cumplen estos requisitos:

Estar matriculado en una institución de educación superior reconocida por el Estado.

Haber obtenido un puntaje promedio mínimo de 485 puntos en las pruebas obligatorias de la PAES (Competencia Lectora y Matemática 1) si se ingresó a una carrera profesional en una universidad. Para formatos anteriores de admisión se exige un mínimo de 475 puntos.

en las pruebas obligatorias de la PAES (Competencia Lectora y Matemática 1) si se ingresó a una carrera profesional en una universidad. Para formatos anteriores de admisión se exige un mínimo de 475 puntos. Acreditar un promedio de notas igual o superior a 5,0 en el último semestre cursado.

en el último semestre cursado. Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares para quienes obtuvieron la beca desde 2023. Los beneficiarios anteriores mantienen el requisito del 70% de vulnerabilidad.

¿Cómo se renueva la beca en educación superior?

La renovación para el segundo semestre de 2026 debe realizarse directamente en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la institución de educación superior, entre el 2 de julio y los primeros días de septiembre.

Para completar el trámite se debe presentar:

Certificado de alumno regular correspondiente al segundo semestre.

correspondiente al segundo semestre. Certificado de notas del primer semestre.

Durante el proceso de renovación, el pago del beneficio se suspende temporalmente y se reanuda una vez que se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos.

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