Trump da por terminada la tregua con Irán tras ataques cruzados: "Es una pérdida de tiempo tratar con ellos"

08 jul. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por terminada la tregua con Irán, luego de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

"Un momento delicado"

"Nos encontramos en un momento delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas", dijo a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King's College de Londres.

"Irán está enviando una señal clara de que no aceptará ninguna alternativa", añadió.

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

¿Qué dijo Donald Trump?

Al ser consultado sobre si la tregua con Irán seguía en pie, Trump remarcó en la cumbre de la OTAN en Turquía que "por lo que a mí respecta, ha terminado".

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió, indicando que "dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente".

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