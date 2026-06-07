Escándalo Mundial: UEFA arremete contra la FIFA por perdonar la tarjeta roja de Balogun y lo califica de "injustificable"

06 jul. 2026 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

La polémica por la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun sumó este lunes un nuevo capítulo, luego de que la UEFA emitiera un duro comunicado cuestionando la medida.

El organismo rector del fútbol europeo calificó la determinación como "inaudita, incomprensible e injustificable", advirtiendo que sienta un peligroso precedente para el desarrollo del Mundial 2026.

La controversia surgió después de que la FIFA suspendiera, por un período de prueba de un año, la sanción automática de un partido que debía cumplir Balogun tras ser expulsado en el duelo de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina. De esta forma, el delantero quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica este lunes.

UEFA asegura que la FIFA "cruzó una línea roja"

En su declaración, la UEFA sostuvo que la decisión de la FIFA vulnera uno de los principios fundamentales del fútbol y que "ha cruzado una línea roja".

"El fútbol, como cualquier otro deporte, se sustenta en reglas, que son la base de una competición justa, honesta y transparente", señaló la UEFA. Además, recalcó que la suspensión automática tras una tarjeta roja "no es una opción discrecional".

Asimismo, advirtió que "cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por quienes deben velar por ellas, la integridad del juego queda en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada".

La intervención de Trump desató la controversia

La decisión de la FIFA fue anunciada el domingo, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrara públicamente que el organismo revirtiera lo que calificó como "una gran injusticia" contra Balogun.

Según explicó la FIFA, la medida fue adoptada aplicando el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender excepcionalmente la ejecución de una sanción previamente impuesta.

Según The New York Times, el propio Trump se habría contactado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que retiren la sanción contra el delantero estadounidense.

Incluso el comisario europeo de Deportes, Glen Micallef, cuestionó la situación y sostuvo que "las decisiones deportivas corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos", agregando que influir en este tipo de resoluciones "socavaría la autonomía del deporte".

Bélgica presentó un reclamo

La controversia también provocó la reacción de la Federación Belga de Fútbol, que presentó un reclamo esperando revertir la habilitación del delantero antes del duelo de octavos de final.

Hasta ahora, la FIFA mantiene firme su decisión y Balogun quedó autorizado para enfrentar a Bélgica este lunes desde las 20:00 horas de Chile.

Todo sobre Mundial 2026