"Tu cara será tu entrada": Colo Colo implementa Registro Facial de Hinchas para entrar al Monumental

Colo-Colo anunció la implementación del Registro Facial de Hinchas para la temporada 2026, un sistema que será obligatorio tanto para la compra como para el uso de entradas en el Estadio Monumental. La medida busca mejorar la seguridad, agilizar el acceso y optimizar la experiencia de quienes asisten a los partidos del club.

La iniciativa fue comunicada oficialmente por el club, que informó que el proceso ya se encuentra habilitado a través de una plataforma digital. “Llegó el momento de dar el siguiente paso. En el Monumental, tu cara será tu entrada”, señalaron desde el club al presentar el nuevo mecanismo de identificación.

Registro previo y obligatorio

El registro facial deberá realizarse con anticipación y será un requisito indispensable para poder adquirir entradas durante la temporada 2026. Según se detalla en un comunicado, el sistema permitirá identificar a cada hincha mediante reconocimiento facial al momento del ingreso al recinto deportivo.

Colo-Colo invitó a sus seguidores a completar el proceso con tiempo, enfatizando que el enrolamiento previo permitirá asegurar el acceso a los partidos sin filas ni contratiempos.

¿Cómo registrarse en el Registro Facial de Hinchas?

El procedimiento comienza con el ingreso a la plataforma oficial habilitada por el club, a la cual puedes acceder en ESTE LINK. Quienes no cuenten con una cuenta deberán crearla, ingresando sus datos personales y aceptando los términos y condiciones del sistema.

Una vez creada la cuenta, el usuario debe iniciar sesión y comenzar el registro facial. El proceso incluye el escaneo del rostro a través de la cámara del dispositivo y la posterior captura de una fotografía del documento de identidad, siguiendo las instrucciones que entrega la plataforma.

Tras completar todos los pasos solicitados, el sistema confirma si el reconocimiento facial fue validado correctamente. Con esa validación aprobada, el hincha queda habilitado para comprar entradas y acceder al Estadio Monumental durante la temporada 2026.

Desde el club recalcaron la importancia de realizar el registro en un lugar bien iluminado y de seguir cada indicación para evitar errores en la validación.

Así llegaron los nuevos torniquetes al Estadio Monumental



Seguimos avanzando en mejoras para una experiencia más segura y expedita. Recuerda realizar tu Registro Facial 2026 y prepárate para ingresar al Monumental de forma rápida y sin inconvenientes.



Toda la información… pic.twitter.com/yktX5cTzEA — Colo-Colo (@ColoColo) January 20, 2026

Llamado a enrolarse con anticipación

Colo-Colo reforzó el llamado a completar el enrolamiento con anticipación. “Enrólate con anticipación en nuestro nuevo sistema de identificación facial y asegura tu ingreso a los partidos de Colo-Colo sin filas ni contratiempos”, indicaron, junto con remarcar que el proceso es clave para no perder el lugar al momento de comprar entradas.

El club también destacó que el sistema está pensado para facilitar el ingreso y permitir que los hinchas puedan concentrarse en disfrutar los encuentros junto a “la hinchada más grande de Chile”.

