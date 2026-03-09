MacOnline compra a su competidor en el mercado Apple en Chile: Los detalles de la millonaria operación

09 mar. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero remezón en la industria tecnológica protagonizó MacOnline, socio premium de Apple en Chile, luego de confirmarse que dentro de poco adquirirá el negocio de distribución de su hasta ahora rival directo, Aufbau, empresa conocida por comercializar y brindar soporte oficial de productos de la compañía de la manzana.

La noticia fue comunicada por Andrés y Pablo Navarrete a través de Sonda, propietaria de MacOnline, quienes revelaron que se suscribió una promesa de contrato de compraventa con Yáneken Retail (Aufbau) para adquirir su negocio de distribución y soporte oficial Apple.

Buscan fortalecer su posición en el mercado

Según consignó The Clinic, la operación quedó registrada mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta se concretará a través de la filial de Sonda, Innovación y Tecnología Empresarial (Item), por un total de 157,36 UF, equivalentes a $6.266 millones.

De acuerdo con la compañía, la integración de Aufbau permitirá a MacOnline “fortalecer su posición en el mercado y ampliar su capacidad para entregar experiencias tecnológicas de excelencia en productos de alto valor”.

“Tras más de cuatro décadas liderando el ecosistema Apple en el país, MacOnline integra las capacidades de Aufbau para consolidar su crecimiento, con una mayor cobertura que le permitirá seguir acercando sus productos a clientes y organizaciones de todo Chile”, afirmaron.

Compra sujeta a revisión de la FNE

Aunque el proceso de adquisición ya está en marcha, la venta de Aufbau quedó sujeta a la evaluación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de acuerdo con el control de operaciones de concentración, además de otras condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, según detalló Sonda en el hecho esencial enviado a la CMF.

Actualmente, Aufbau mantiene una red de tiendas especializadas en productos Apple y servicios técnicos en diversas ciudades del país, incluyendo Santiago, La Serena, Rancagua, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas, entre otras.